Putin planteó informalmente a Trump en su primer mandato dejar de apoyar a Venezuela a cambio de que EEUU hiciera lo mismo en Ucrania

Fue una de esas primeras ofertas bizarras planteadas por el Kremlin que surgieron con la llegada a la Casa Blanca de un presidente descrito como "transaccional" y "no convencional". Fiona Hill, asesora de seguridad nacional en el primer mandato de Donald Trump, declaró en su testimonio de noviembre de 2019 durante la investigación del proceso de 'impeachment' contra el magnate neoyorquino, que representantes rusos plantearon ya entonces a Washington un "extraño" intercambio: dejar de apoyar al régimen de Nicolás Maduro a cambio de un cese del r

#1 VFR *
quid pro quo, o traducido al castellano mismos perros con distintos collares
ur_quan_master #14 ur_quan_master
#1 exacto. Por eso los europeos estamos haciendo el primo tirando el dinero en Ucrania.

Donde se necesita una base del Ejercito de la Unión Europea es sin duda en Groenlandia.
Verdaderofalso #4 Verdaderofalso
Que China y Rusia van a conseguir algo por dejar a caer a Maduro, ni cotiza
Sr.No #12 Sr.No *
#4 Por lo pronto, China y Rusia y cualquier otro con fuerza suficiente, desde ayer son capaces de invadir cualquier país, secuestrar a cualquier presidente o expoliar los recursos del país invadido, por que ayer los gringos se follaron el orden internacional.

A ver con qué legitimidad le replicas ahora a cualquier otro que vaya a "luchar contra un narco presidente de un narco estado" que eso no es acorde al derecho internacional.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Supongo que de ser esto cierto hasta los más NATOntados se habrán dado cuenta que EEUU no ha cumplido su parte.
antesdarle #11 antesdarle
#6 lo que nos queda claro es que Rusia y EEUU son en esencia lo mismo. Quizá uno más mentiroso que el otro.
Cantro #13 Cantro
#6 dice el que sigue dando vivas a Rusia por hacer lo mismo

Un poquito de coherencia no te vendría mal

Esos a los que llamas natontados se han manifestado, en su mayoría, a favor de Ucrania, a favor de Palestina, y también a favor de Venezuela.

Y en contra de sus agresores

Tú no puedes decir lo mismo
#5 Astur_
Ya le duele la cabeza a uno, con tanta noticia de trump y venezuela
pingON #7 pingON
#5 pues esto no ha hecho más que empezar, quedan varios años de agente naranja haciendo tropelías y si no se le paran los pies tenemos una guerra mundial, ahí si que te dolerá la cabeza.
antesdarle #10 antesdarle
#7 más que guerra mundial creo que China, EEUU y Rusia se van a repartir el tablero. Sus economías están muy interconectadas y ya no entro en la disuasión nuclear.
#15 electroman
#5 No lo dices de verdad? Pues no te queda mili.
#16 Astur_
#15 26 de las ultimas 50 noticias, son de venezuela
#2 pozz
Mientras, el Kremlin hace tan solo dos meses y unos pocos dias:
:troll: :troll: :troll: :troll:  media
pingON #3 pingON
creo que ha sido un placer caballeros y ha llegado el momento de ponerse a malas. Estos dos tipos no quieren diplomacia alguna.

Veremos el gran resplandor
antesdarle #8 antesdarle
@Tkachenko se le espera por aquí.
#9 Cincocuatrotres
Que hostiada si no se levantan los venezolanos, se van a levantar los Wagner, calumnia que algo queda
