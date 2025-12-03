Putin expulsa a los emisarios de Trump, con la mirada puesta en una victoria geopolítica

Vladimir Putin no quiere llegar a un acuerdo, y el gozo de que le rueguen considerar uno es algo que el presidente ruso disfruta. Cinco horas de reunión entre el enviado y yerno del presidente estadounidense Donald Trump con el jefe del Kremlin parecieron arrojar poco públicamente. Es útil dar un paso atrás y ver el mundo y la invasión rusa a través de sus ojos.
