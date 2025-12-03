edición general
Putin expulsa a los emisarios de Trump, con la mirada puesta en una victoria geopolítica

Vladimir Putin no quiere llegar a un acuerdo, y el gozo de que le rueguen considerar uno es algo que el presidente ruso disfruta. Cinco horas de reunión entre el enviado y yerno del presidente estadounidense Donald Trump con el jefe del Kremlin parecieron arrojar poco públicamente. Es útil dar un paso atrás y ver el mundo y la invasión rusa a través de sus ojos.

HeilHynkel
el enviado y yerno del presidente estadounidense Donald Trump

Esto es como en la Edad Media que el rey envía al su real yerno, el Duque de MedinaCantalejo a negociar con el Conde Gil Manzano sobre los feudos en disputa.

No queda serio. Y lo de los planes de chiste, tampoco.
themarquesito
#2 En su anterior mandato, Trump puso a Jared Kushner al frente de básicamente todo: la situación en Oriente Medio, la reestructuración del gobierno federal, planes de urbanismo para Washington, la crisis de los opiáceos, y un sinfín de cosas más
HeilHynkel
#3

No sé por qué tengo yo la impresión de que este chico precisamente Don Juan de Austria, no es. :roll:
Verdaderofalso
#2 Jared es el que tiene intereses inmobiliarios en Gazay su padre es embajador de EEUU en Francia
HeilHynkel
#7

Un Alejandro Agag judío.
Mltfrtk
No hay que preocuparse. El plan europeo consiste en comprar el gas a Estados Unidos y tendremos un aumento en la factura del gas del doble del precio.
Chúpate esa, Putin.
#1 TusT
En una negociación hay que entender las cartas que tiene cada uno y luego saber jugarlas
NATOstrófico
Basura sensacionalista de CNN.
HeilHynkel
#9

Una forma de echar la culpa a Putin de unos planes que llevamos aquí considerando una mierda pinchada en un palo de manera general, salvo el comando NATOntado.
Don_Pixote
#_4 anda mira el mix energético se España y deja de preocuparte por el gas

Yo me preocuparía más porque España tiene el spot price más barato de Europa pero el precio de la factura no :-D

Esos ajustes y correcciones de nuestras grandes empresas eléctricas hacen magia
