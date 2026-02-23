Putin condecora a militares rusos tras cuatro años de guerra

El presidente ruso, Vladimir Putin, condecoró este lunes (23.02.2026) a un grupo de militares rusos en el Kremlin por la festividad del Día del Defensor de la Patria, en víspera del cuarto aniversario de la guerra contra Ucrania. El acto tuvo lugar en el Kremlin y a la entrega de medallas le siguió un brindis en el que homenajeó a los oficiales.
Esto habrán sido de los que no tuvieron que cargar contra los ucranianos en carritos de golf
