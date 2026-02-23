edición general
Putin condecora a militares rusos tras cuatro años de guerra

El presidente ruso, Vladimir Putin, condecoró este lunes (23.02.2026) a un grupo de militares rusos en el Kremlin por la festividad del Día del Defensor de la Patria, en víspera del cuarto aniversario de la guerra contra Ucrania. El acto tuvo lugar en el Kremlin y a la entrega de medallas le siguió un brindis en el que homenajeó a los oficiales.

ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
4 años de guerra no; 4 años de cagada especial
Esto habrán sido de los que no tuvieron que cargar contra los ucranianos en carritos de golf
Huginn #1 Huginn
Como todos los países en todas las guerras. ¿Cuál es la noticia?
cosmonauta #2 cosmonauta
#1 Te daré una pista.

es.wikipedia.org/wiki/Hiperenlace

Es una tecnología ultra moderna que te permitirá leerla si lo usas correctamente.
