13
meneos
72
clics
«El putero se ha enfrentado al guapo»: el choque de Ábalos con Sánchez por su cese
La UCO recoge el relato de la exnovia de Aldama sobre cómo el imputado mandó al presidente a «tomar por culo» tras comunicarle su relevo
|
etiquetas
:
uco
,
abalos
,
hidrocarburos
12
1
0
K
189
politica
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
#4
SpeakerBR
A mí lo que me parece más fuerte es esto:
"Por lo visto, la mitad del partido está con el putero y la otra mitad con el guapo"
Estar con el Jefe es fácil, pero que la mitad este con el caído en desgracia me parece increíble.
2
K
33
#8
Ominous
#4
A lo mejor el guapo no es tan guapo y el putero es más sincero
0
K
10
#3
Borgiano
Pero siguió manteniéndole en las listas del PSOE y permitió que fuera diputado... curioso.
2
K
30
#2
Mala
Exijo un contenedor de papel a la puerta de los colegios electorales para que los votantes tengan la certeza de que su voto sitrve para algo; reciclado de papel.
1
K
27
#1
CharlesBrowson
menuda caterva estan hechos
2
K
26
#5
Patroclo32
*
Recordemos que Ábalos fue expulsado de la organización delictiva en Junio de 2025.
Se va entendiendo por qué algunos están tan agusto en el partido de encubridores en serie.
1
K
21
#7
oliver7
Y el putero mandó a tomar por culo al guapo. Grande Topuria Parera.
0
K
11
#6
DrEvil
*
Pues es interesante que se conociese como "el putero" al secretario de organización del PSOE mucho antes de que esto saltase a los medios.
Uno podría pensar que eso era un secreto a voces.
¿Qué raro verdad que sus compañeros de partido no supiesen nada?
¿Eran unos incompetentes que no se daban cuenta, o eran unos encubridores de un putero?
0
K
7
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
