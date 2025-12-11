edición general
«El putero se ha enfrentado al guapo»: el choque de Ábalos con Sánchez por su cese

La UCO recoge el relato de la exnovia de Aldama sobre cómo el imputado mandó al presidente a «tomar por culo» tras comunicarle su relevo

#4 SpeakerBR
A mí lo que me parece más fuerte es esto:

"Por lo visto, la mitad del partido está con el putero y la otra mitad con el guapo"

Estar con el Jefe es fácil, pero que la mitad este con el caído en desgracia me parece increíble.
2 K 33
Ominous #8 Ominous
#4 A lo mejor el guapo no es tan guapo y el putero es más sincero :-x
0 K 10
#3 Borgiano
Pero siguió manteniéndole en las listas del PSOE y permitió que fuera diputado... curioso.
2 K 30
Mala #2 Mala
Exijo un contenedor de papel a la puerta de los colegios electorales para que los votantes tengan la certeza de que su voto sitrve para algo; reciclado de papel.
1 K 27
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
menuda caterva estan hechos xD xD xD
2 K 26
#5 Patroclo32 *
Recordemos que Ábalos fue expulsado de la organización delictiva en Junio de 2025.

Se va entendiendo por qué algunos están tan agusto en el partido de encubridores en serie.
1 K 21
oliver7 #7 oliver7
Y el putero mandó a tomar por culo al guapo. Grande Topuria Parera. 8-D
0 K 11
DrEvil #6 DrEvil *
Pues es interesante que se conociese como "el putero" al secretario de organización del PSOE mucho antes de que esto saltase a los medios.
Uno podría pensar que eso era un secreto a voces.
¿Qué raro verdad que sus compañeros de partido no supiesen nada?
¿Eran unos incompetentes que no se daban cuenta, o eran unos encubridores de un putero?
0 K 7

