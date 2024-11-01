Los 4 puntos inaccesibles del planeta y el punto del mapa absolutamente más remoto de todo, que se llama punto Nemo [ITA]  

Este es el punto Nemo, el punto del planeta más lejano a cualquier cacho de tierra. Es además uno de los cuatro puntos conocidos como "puntos inaccesibles del mapa". El punto norte inaccesible se encuentra en el Océano Glacial Ártico y lo más cerca que tiene es la isla Ellesmere y el archipiélago de Francesco Giuseppe que se encuentran a unos 1094 kms. Pero es el punto del polo sur el más lejano y se encuentra a 463 kms del polo sur geográfico, en el Océano Pacífico, a 2688 kms. Luego están el punto antártico y el continental inaccesible.