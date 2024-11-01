edición general
El pufo de Ayuso durante la pandemia, en números: “Se podían haber construido 82 centros de salud”

Según las estimaciones de Audita Sanidad, la región podría haber contratado más de 14.000 profesionales

Urasandi #2 Urasandi
Los ladrillos dan sobres.
Los contratos no dan votos.
#1 tromperri
Que ganas tengo de que estalle el caso Zendal.
Que estallará.
Como estallara el caso F1.
Ya sabemos cómo funciona la mafia PPera.
