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Pues eso: vampiros

Pues eso: vampiros

Acabo de hundirme en uno de los infiernos más sofisticados de nuestra época: el de la atención telefónica al cliente.

| etiquetas: atención , cliente
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6 comentarios
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pitercio #6 pitercio
Lo avisan los profetas  media
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letra #4 letra *
#3 Será que simplemente tuviste "suerte". Cada empresa tiene un problema específico que es el capítulo estrella en su manual de autosabotaje.
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#5 Tronchador.
#4 Pásate a Bankinter... Total, todos son iguales ... :troll:
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#1 Tronchador.
Me lo sé, Bankinter.
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letra #2 letra
#1 Cualquiera. El rol del capitalismo en estos tiempos es impugnarse a sí mismo, como Estados Unidos.
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#3 Tronchador.
#2 Para nada, hay niveles, y por debajo de Bankinter no hay nada. Es undirse en lo masmás profundo de un lago en lo más profundo del infierno. Y mira que he estado en el Santander ...
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