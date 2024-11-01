·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
9987
clics
La picha de C-3PO, el gran misterio de la saga Star Wars que conecta un cromo maldito y una "deformidad" en el mítico droide creado por George Lucas
12355
clics
VIDEO: Toda la secuencia es maravillosamente esperpéntica
5825
clics
La taberna
7712
clics
Las redes se rinden ante el invitado que no dejó de comer tras el tiroteo en la cena de los corresponsales con Trump
5644
clics
Menéame es lo que es desde hace muchos años y puede que vaya a peor
más votadas
735
Hace 4 años dijeron que España iba a quebrar
619
Rubén Sánchez pide nueve años de cárcel para Vito Quiles por calumnias
469
300 días sin informe de la UCO sobre el novio de Ayuso en la semana en la que sus agentes declaran en el caso Koldo
472
Motos, televisores y sofás: así saquean los soldados israelíes los pueblos de Líbano
438
“Dejad de hacerle la pelota a EEUU”: la juventud de Japón se levanta para proteger su Constitución pacifista
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
112
clics
Pues eso: vampiros
Acabo de hundirme en uno de los infiernos más sofisticados de nuestra época: el de la atención telefónica al cliente.
|
etiquetas
:
atención
,
cliente
3
0
0
K
30
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
0
0
K
30
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#6
pitercio
Lo avisan los profetas
0
K
15
#4
letra
*
#3
Será que simplemente tuviste "suerte". Cada empresa tiene un problema específico que es el capítulo estrella en su manual de autosabotaje.
0
K
9
#5
Tronchador.
#4
Pásate a Bankinter... Total, todos son iguales ...
0
K
7
#1
Tronchador.
Me lo sé, Bankinter.
0
K
7
#2
letra
#1
Cualquiera. El rol del capitalismo en estos tiempos es impugnarse a sí mismo, como Estados Unidos.
0
K
9
#3
Tronchador.
#2
Para nada, hay niveles, y por debajo de Bankinter no hay nada. Es undirse en lo masmás profundo de un lago en lo más profundo del infierno. Y mira que he estado en el Santander ...
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente