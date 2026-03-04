edición general
7 meneos
24 clics
El puerta a puerta demuestra su éxito en la Sierra de Cádiz frente al fracaso del modelo tradicional de recogida de residuos

El puerta a puerta demuestra su éxito en la Sierra de Cádiz frente al fracaso del modelo tradicional de recogida de residuos

Mientras que en Andalucía la recogida selectiva ronda el 17 %, en la sierra de Cádiz, en la mayoría de los municipios supera el 50 %, en algunos el 60 %, incluyendo el tratamiento en planta. Estas cifras solo son posibles gracias al sistema de recogida puerta a puerta implementado en esta comarca. Por ello, es indiscutible el éxito de este sistema y por eso “Amigos del bosque, acción local” lo apoya sin reservas.

| etiquetas: residuos , puerta a puerta , contenedores , contaminación , vertedero
6 1 2 K 61 actualidad
8 comentarios
6 1 2 K 61 actualidad
manbobi #1 manbobi *
En Euskadi el PNV y sus palmeros de Eitb se encargaron de que el rechazo puerta a puerta en Gipuzkoa tuviera más minutos que hoy la paeudeo tercera guerra mundial.
Luego construyeron una incuneradora.
6 K 61
eltxoa #5 eltxoa
#1 Mejor opción. De una se saca energía. De lo otro se mete para hacer la gestión de los residuos.

Lo que parece mejor no siempre lo es. el puerta a puerta tiene un coste energético muy alto
0 K 9
Imag0 #8 Imag0
#1 El puerta a puerta que hemos visto en Euskadi es una putísima mierda, una cerdada que nadie quiere, que llena la calle de bolsas rotas y basura esparcida y que no te permite sacar la basura cuando te sale de los cojones.

La recogida selectiva de basura no tiene NADA que ver con el puerta a puerta, me parece que os la están colando.

Que la disfrutes.

Te dejo una fotito de la puta mierda de sistema puerta a puerta que puso Bildu en Pasaia  media
0 K 14
cosmonauta #2 cosmonauta *
¿Como llevan el tema de jabalíes, turistas y residentes no censados?

En seis meses hablaremos de las cucas.
1 K 19
Kasterot #3 Kasterot
#2 teniendo en cuenta que lleva unos 5 años las cucarachas están ya en la guardería.
Y por otro lado el comentario denota que no se sabe la lógica y el proceder del sistema puerta a puerta
3 K 40
cosmonauta #4 cosmonauta
#3 Desafortunadamente lo sufro desde hace tiempo.
0 K 16
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
#2 son pueblos relativamente pequeños, se puede controlar bastante
0 K 8
#7 Beltza01
#6 La gente termina llevando la basura a la ciudad donde trabaja.
0 K 7

menéame