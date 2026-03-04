El puerta a puerta demuestra su éxito en la Sierra de Cádiz frente al fracaso del modelo tradicional de recogida de residuos

Mientras que en Andalucía la recogida selectiva ronda el 17 %, en la sierra de Cádiz, en la mayoría de los municipios supera el 50 %, en algunos el 60 %, incluyendo el tratamiento en planta. Estas cifras solo son posibles gracias al sistema de recogida puerta a puerta implementado en esta comarca. Por ello, es indiscutible el éxito de este sistema y por eso “Amigos del bosque, acción local” lo apoya sin reservas.