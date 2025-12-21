Puente: "Lo máximo que puede hacer el Gobierno en el peaje del Huerna es bonificar"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que aplicar bonificaciones en el peaje del Huerna (AP-66), entre Asturias y León, y en la AP-9, en Galicia, es "lo máximo" que el Gobierno central puede hacer, puesto "rescatar la concesión" de un peaje es un "asunto complejísimo". En una entrevista con los diarios de Prensa Ibérica, el titular de Transportes ha subrayado que el Ejecutivo está "exprimiendo el limón al máximo" con los recursos que tiene disponibles.