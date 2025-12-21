edición general
3 meneos
10 clics

Puente: "Lo máximo que puede hacer el Gobierno en el peaje del Huerna es bonificar"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha afirmado que aplicar bonificaciones en el peaje del Huerna (AP-66), entre Asturias y León, y en la AP-9, en Galicia, es "lo máximo" que el Gobierno central puede hacer, puesto "rescatar la concesión" de un peaje es un "asunto complejísimo". En una entrevista con los diarios de Prensa Ibérica, el titular de Transportes ha subrayado que el Ejecutivo está "exprimiendo el limón al máximo" con los recursos que tiene disponibles.

| etiquetas: oscar puente , ministro , gobierno , asturias , león , peaje , guerra , ilegal
2 1 0 K 37 actualidad
10 comentarios
2 1 0 K 37 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Pues por lo menos que meta en la cárcel a Cascotes por prórroga ilegal de peaje.
2 K 52
#3 Barriales
#1 y Ansar.
#2 ni lo dudes. A parte de los cientos de millones robados y la gestión desastrosa a propósito.
1 K 26
#6 Leon_Bocanegra
#1 eso tampoco lo puede hacer el gobierno.
0 K 10
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

Puede revisar el contrato y denunciarle.
1 K 28
kumo #2 kumo
Entonces la bonificación la ponemos también entre todos.
2 K 40
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#2

Y me juego un café a que "casualmente" el precio sube justo el importe de esa bonificación porque asumentan los gastos de mantenimiento, etc ...
0 K 18
kumo #10 kumo
#5 No lo sé, pero no me sorprendería.

En vez de bonificar nada (que imagino sería algún subsidio a la concesionaria) el estado lo tiene fácil, puede reducir el IVA y vigilar los precios. Es decir, recaudas menos de quien usa el servicio realmente y no repartes el dinero de todos a una concesión.
0 K 10
#4 Tensk
Es decir, que prefiere que las concesionarias (es el mismo discurso para la AP-9) sigan haciendo negocio a cuenta de estado (nosotros() y usuarios en vez de dejarlo de una vez, teniendo en cuenta que, a la larga, la bonificación no es que sea poca cosa en comparación con el rescate (al menos en Galicia, aunque depende a quién le preguntes puede darte una cifra u otra de rescate).
0 K 10
elmakina #9 elmakina
¿Y qué va a decir si su mierda de partido es corresponsable de la misma mierda de prórrogas que le echa en cara al PP?
0 K 10
Andreham #7 Andreham
Vamos que no quiere trabajar, que le quita tiempo de poner tweets.
0 K 8

menéame