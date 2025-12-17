¿Puede el queso proteger la salud de tu cerebro? Esto es lo que dice la ciencia

Comer más queso y nata con alto contenido de grasa se puede asociar un menor riesgo de desarrollar demencia, según un estudio publicado este miércoles en la revista Neurology. El análisis se basa en los datos de casi 30.000 personas y rebate la creencia científica anterior de que una dieta baja en grasas podría tener un efecto protector frente a la demencia.