¿Puede el queso proteger la salud de tu cerebro? Esto es lo que dice la ciencia

Comer más queso y nata con alto contenido de grasa se puede asociar un menor riesgo de desarrollar demencia, según un estudio publicado este miércoles en la revista Neurology. El análisis se basa en los datos de casi 30.000 personas y rebate la creencia científica anterior de que una dieta baja en grasas podría tener un efecto protector frente a la demencia.

maxxcan
Ya me niego a leer cualquier articulo cuya entradilla contenga "lo que dice la ciencia".
kaos_subversivo
#2 arráncate entonces, que no lo pone la entradilla! :troll:
Estoeslaostia
#2 Si pusiera: "Lo que diga mi abogado", seria más interesante.
estemenda
#2 Hombre, peor sería que te cuenten "lo que la ciencia no sabe" xD
Elbaronrojo
Le habrán preguntado a Wallace.
perejilyajo
Lo que me faltaba por leer estas navidades, por si no fuéramos suficientemente adictos al queso...
Lacasito.Pérez
Para un amplio sector de investigadores y médicos actualizados limitar el consumo de grasa es un billete a la demencia. Uno de sus argumentos es que, fundamentalmente y en última instancia, el cerebro es grasa que flota en grasa.
Rokadas98
Entonces los franceses deberían ser unos superdotados.
Lacasito.Pérez
#4 Cuando Ancel Keys (1) popularizó la pamplina de que las grasas saludables son malísimas (¿recordáis cuando nos decían que el aceite de oliva era sospechoso?), él mismo citaba "la paradoja francesa": aceite, queso, paté, huevos y más grasas (saludables) a mansalva junto a una tasa de infartos muy por debajo de lo que su hipótesis predecía...

(1) Ante la epidemia de infartos de cincuentones en EEUU (por consumo excesivo de comida basura y refrescos, claro)
