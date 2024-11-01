El pueblo de Segovia de una sola puerta

Existe en la provincia de Segovia un pueblo cuya única forma de acceso es una puerta medieval. No hay carreteras que atraviesen su casco histórico, ni entradas alternativas, ni atajos posibles: para descubrirlo, hay que cruzar ese arco de piedra que lleva siglos dando la bienvenida a todo el que llega.
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Es un pueblo precioso, se come genial y tiene un montón de panaderías en las que comprar hogazas magníficas. Por otro lado está en el radar pijo-dominguero desde hace décadas, así que se peta con demasiada frecuencia y los precios son bastante altos para lo que es el resto de la comarca.
La noche de las velas es espectacular, pero no la recomiendo a gente a la que no le guste verse apretujada entre cientos o miles de personas en un pueblo que tiene una única salida.