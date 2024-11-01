¿El pueblo salva al pueblo? Del heroísmo vecinal al populismo oportunista ante los incendios

El lema “el pueblo salva al pueblo” refleja solidaridad ante los incendios ocurridos en España, pero oculta fallas estatales. La autoorganización vecinal no sustituye instituciones sólidas, recursos y coordinación pública.
Luego ya cada político arrima el ascua (nunca mejor dicho) a su sardina, y se tiran heces unos a otros. Y se reinterpretan las palabras, y se matizan las expresiones, y bla bla bla. Al final siempre acaba siendo culpa de otro.
Objetivamente siempre habrá unos que tengan más culpa que otros, pero al final no deja de ser un sainete de ineptos y ladrones a todos los niveles.