¿El pueblo salva al pueblo? Del heroísmo vecinal al populismo oportunista ante los incendios

El lema “el pueblo salva al pueblo” refleja solidaridad ante los incendios ocurridos en España, pero oculta fallas estatales. La autoorganización vecinal no sustituye instituciones sólidas, recursos y coordinación pública.

Si entendemos que todos los que ayudan son también parte del pueblo, si. Lo que no ayuda y es aun mas oportunista son los políticos que van a hacerse la foto
Yo creo que lo que significa es que solo el pueblo puede ayudar al pueblo palestino: Israel genocida
Todos pensamos que necesitamos un estado que nos cuide porque tenemos miedo del vecino. Pero cuando ocurre algo grave, el estado no aparece y es tu vecino el que te ayuda.
Pues yo siempre había entendido que lo de "Solo el pueblo salva al pueblo" es otra manera de decir que como tengamos que depender de los políticos estamos apañaos. Por que están para lo que todos sabemos que están (DE TODOS LOS PARTIDOS).

Luego ya cada político arrima el ascua (nunca mejor dicho) a su sardina, y se tiran heces unos a otros. Y se reinterpretan las palabras, y se matizan las expresiones, y bla bla bla. Al final siempre acaba siendo culpa de otro.

Objetivamente siempre habrá unos que tengan más culpa que otros, pero al final no deja de ser un sainete de ineptos y ladrones a todos los niveles.
