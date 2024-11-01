edición general
10 meneos
134 clics
Ya nadie se acuerda?

Ya nadie se acuerda?  

Sólo los que tenemos unos años lo recordamos. Hoy todos los del PP lo han olvidado completamente

| etiquetas: pujol , aznar , guiñol
8 2 0 K 105 politica
4 comentarios
8 2 0 K 105 politica
#1 soberao
Eso y lo de hablarle a Ana Botella en catalán en sus momentos de intimidad.
2 K 39
skaworld #3 skaworld
#1 Y como olvidar al Movimiento Vasco de Liberación :-D
1 K 25
mariKarmo #2 mariKarmo
No. No lo han olvidado. Lo esconden.
1 K 19
sotillo #4 sotillo
Que jodidamente bueno
0 K 12

menéame