edición general
El presidente de AENA responde al PP sobre la subida de tasas: "Creo que no saben que son los creadores de esa ley"

El presidente de AENA responde al PP sobre la subida de tasas: "Creo que no saben que son los creadores de esa ley"

AENA ha respondido al PP recordándole que la ley no es suya, sino de su Gobierno: “Emanan de un marco regulador que está contenido en una ley del año 2014 que, por cierto, aprobó el Partido Popular. El desconcierto que tengo es mayúsculo, porque son los padres de la criatura”.

Comentarios destacados:      
Khadgar #2 Khadgar
El PP echándole la culpa a otros de lo que ellos son responsables, para variar.
Khadgar #2
Anfiarao #8 Anfiarao
#2 Esta la ley de la gravedad, las leyes de la evolución biológica, las leyes de la termodinámica, las leyes de la herencia genética de Mendel... Y la ley de que los de derechas son retrasados mentales

#leyesuniversales
2 K 35
el_Tupac #13 el_Tupac
#2 da igual, perro sanxe hijodeputa Pabliglesias Casoplón y se arregla todo.

Chinpun, magia pepera.
6 K 55
#3 Leon_Bocanegra *
Como coño los van a saber? si son retrasados mentales.
La verdad es que me dan mucha pena sus votantes:

Muitas felicidades a los votantes del PP.
17 K 176
#10 Feliberto
#3 Hubo un momento en que sus votantes daban pena, ahora lo que ya dan son asco.
5 K 50
#11 Leon_Bocanegra
#10 a ver, hay gente que está muy desinformada o directamente no tiene tiempo ni ganas de informarse y por lo que le llega por los grupos de WhatsApp piensa que votar al PP es lo mejor para la ciudadanía. Se les puede perdonar y exigir que se informen. Pero la gente que sabe de esto, por ejemplo los votantes de PP que comentan por aquí... Todos una pandilla de hijos de *
4 K 40
#1 Suleiman
Si da igual... Lo que diga o haga cualquiera que tenga relación con el PSOE, siempre lo contrario, Palestina - Israel, etc....
7 K 91
Thornton #12 Thornton
#1 La culpa es de Bildu y de los menas
4 K 51
Big_che #15 Big_che
#12 ETA! Venezuela! Cuba! Pasionaria!... Y así todo. No hay diálogo ni intercambio de ideas ni nada, muy triste la derecha
3 K 44
fareway #4 fareway
Y ni coloraos se ponen. Se lo dicen, se comen unos altramuces y contestan Begoña.
1 K 24
#6 Leon_Bocanegra
#4 Begoño tiene altramuz.
0 K 10
#7 Marisadoro
El RD Ley 18/2014 contemplaba una congelación de esas tasas hasta el año 2025 y una vez superado ese periodo se reajustan por el sistema DORA II.
Así que por ley se tendrán que reajustar en 2026 con una subida de 68 céntimos.
1 K 21
HeilHynkel #5 HeilHynkel
El PP es como un padefo echándole la culpa al sindicato de que él no protesta cuando reivindican algo.
0 K 18
reithor #14 reithor
Como la ley de montes, que la sacó el segundo gobierno de Aznar.
0 K 12

