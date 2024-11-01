El PSOE se revuelve ante el Supremo y sostiene que el caso de los pagos en metálico se basa en “la nada más absoluta”

La representación legal del PSOE ha presentado un duro y extenso escrito al juez que instruye el caso Ábalos o Cerdán en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el que rebate todos los supuestos indicios en los que se ha basado para enviar la documentación pagos de gastos en el partido a la Audiencia Nacional y que ha motivado la apertura de una pieza en este tribunal especializado. “Resulta doloroso que, ante la aparente falta de resultados de otras líneas de investigación, se ponga en duda la actuación de un partido político completamente aj