El PSOE se revuelve ante el Supremo y sostiene que el caso de los pagos en metálico se basa en “la nada más absoluta”

El PSOE se revuelve ante el Supremo y sostiene que el caso de los pagos en metálico se basa en “la nada más absoluta”

La representación legal del PSOE ha presentado un duro y extenso escrito al juez que instruye el caso Ábalos o Cerdán en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, en el que rebate todos los supuestos indicios en los que se ha basado para enviar la documentación pagos de gastos en el partido a la Audiencia Nacional y que ha motivado la apertura de una pieza en este tribunal especializado. “Resulta doloroso que, ante la aparente falta de resultados de otras líneas de investigación, se ponga en duda la actuación de un partido político completamente aj

psoe , tribunal supremo , caso tickets , la nada más absoluta
24 comentarios
Comentarios destacados:      
Supercinexin #2 Supercinexin
Es que no me jodas.

Pruebas: dos fotos en un whatsapp con unas pocas perras metidas en un sobre con membrete del PSOE, y una señora que dise que habían borsas de basura yenah de billeteh y Ábalos conduciendo un tractor con el remolque lleno de putas y nosequé más.

Venga, ya está la causa judicial armada, una foto de un sobre y una señora que dice nosequé. ¡Que dé comienzo el circo de los payasos! Como echtán uchtedéeeeeeeee!!! Y los votantes PePetudo-Voxenetas de toda España, al unísono: ¡MIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENNN! :-> :-> :->

Menudos sainetes se montan.
2 K 56
Graffin #12 Graffin
#2 Que en los sobres hay hasta monedas!!!
Quién es tan subnormal de pensar que en un puto soborno metes monedas de céntimos.
1 K 28
#15 mam23
#12 para pagar el taxi {0x1f609}
0 K 7
#1 mam23
O sea, un partido como el Psoe ,sacaba dinero del banco para pagarles los gastos corrientes a algunos militantes en vez de hacer una transferencia... y se molestan si se sospecha de ellos.
6 K 53
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#1

Se nota que tienes menos experiencia laboral que Abascal.
5 K 59
escuadron #8 escuadron
#3 En toda mi experiencia laboral todos los pagos en metálico que he visto tenían un fondo fraudulento. Sin excepción. O eran subidas de sueldo encubiertas, o movían dinero negro.
2 K 34
andando #18 andando
#8 osea que de camarero no has currao no
1 K 30
escuadron #20 escuadron
#18 No, y ningún camarero debería recibir su nomina o parte de la misma en metálico. Los casos que conozco eran subidas encubiertas. Te pago el SMI y el resto en cash. Legal lo que se dice legal no era.
Además, un bar o establecimiento maneja metálico porque los clientes pagan en metálico. No tienen que sacarlo del banco. Dime tú como encajas el símil con un partido. Qué clase de "clientes" pagarían a un partido político en metálico?
0 K 12
andando #22 andando
#20 No, el partido necesita efectivo para pagar gastos minusculos como taxis, comidas y algun que otro ticket, creo que nadie esta hablando de que hubiera pagos de nominas en efectivo, sino gastos menores
0 K 10
#11 mam23
#3 hombre!! no te pases, menos que Abascal no creo que haya nadie.
0 K 7
Mala #4 Mala
#1 El ciudadano corriente que mueve metálico es sospechoso. Los del PSOE son seres de luz que están por encima del bien y del mal.
3 K 41
#14 mam23
#4 Hacienda te pide muchas explicaciones cuando eres un don nadie.
0 K 7
#5 tromperri *
#1 si, exactamente igual que yo he cobrado de tres empresas los gastos y exactamente igual que se pagaban en la mía (la que yo fundé).

Dabas los tickets en un sobre y te daban dinero en efectivo.

Mucho más fácil que darle tarjetas a todo el mundo pq tenía que controlar que te diesen los tickets. La gente no es disciplinada y tenías q perseguirla para q t diese los tickets.

La nóminas son iguales de mes a mes, cambiar 500 nóminas para reflejar los gastos es un puto infierno. O eso decían las personas de administración.

Vamos que no es nada raro.

Lo raro es llenar sobres de B de mordidas y dárselo a quien te sale de los huevos. Como se demostró hacia el PP… y ojo… igual se demuestra para el PSOE… pero de momento no ha pasado.
3 K 49
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#5

Mucho más fácil que darle tarjetas a todo el mundo pq tenía que controlar que te diesen los tickets.

Es que no te sabes el truco de la mía (conozco más así) Ellos tramitan y pagan los gastos de la tarjeta .. pero los cargos van contra una cuenta del empleado (donde cobra la nómina por más señas) Si no presento los tickets, pago yo.

Y para pagos en efectivo ... pues hay que tener caja (ahora la han quitado y solo transferencia) A mí me han pagado en efectivo gastos de viaje incluso en empresas que nos habían subcontratado.
0 K 20
escuadron #9 escuadron
#5 porque es más comodo andar con dinero en metálico que hacer una transferencia... ya
0 K 12
#13 mam23
#5 estamos hablando de cargos importantes del partido y no un becario al que le pagan el bonobus. Actuar asi es sospechoso.
0 K 7
oceanon3d #6 oceanon3d *
Leopoldo y Balas...

Me apuesto una tanda de birras y papas arrugadas con mojo que es otra columpiada para meter las narices en una invetigacion prospectiva.

Luego se empiezan a filtrar gastos de Pedro en restaurantes de lujo, complementos del partido que el PP elevará a sobresueldos y todo tipo de mierdas. El PSOE denunciara esas filtraciones y el juez le dirá que no: que esas son de las buenas.

Ya accedió la UCO a sus cuentas... esto de mas de la misma mierda.
0 K 9
escuadron #10 escuadron
#6 Me apuesto una tanda de birras y papas arrugadas con mojo a que si los pagos en metálico fueran del PP no tendrías dudas de que se trataría de algo fraudulento. Si le toca al amo, lo defendemos sin rubor
0 K 12
oceanon3d #16 oceanon3d *
#10 Está tanda de Lawfare contra las izquierdas desde hace un lustro con Podemos y desde hace un par de años contra el legislativo ya trasciende eso.

Se sea de un bando o de otro a estas alturas se debería sentir miedo si de verdad se aprecia, y se tiene un mínimo de inteligencia, la democracia en la que vivimos.

Hay una parte de la judicatura actuando de forma política. Y además en este juicio hemos olido una unidad policial de élite nadando con esos jueces. Balas lo mismo que De los Cobos no deberían estar en sus puestos

Y lo sabes perfectamente .

Ya veremos la sentencia ... Abierto a todo; y si tiene que reventar el país que reviente.
1 K 29
escuadron #19 escuadron
#16 Judicialmente no tiene recorrido, pero los pagos en metaverso cantan muchisimo.
Míralo de otra forma, las comisiones del hermano de Ayuso fueron 100% legales y aún así es feo. Lo de los pagos en metalico apesta a fraude, aunque no se pueda demostrar. El recorrido judicial me sobra por completo, pero el Psoe cero en transparencia. Pero todo esto merece la pena por ver a los hooligans defender estos pagos en metálico porque los hacen los suyos, cuando todos sabemos que de haberlos hecho el Pp la portada estaría llena de monograficos al respecto
0 K 12
Macnulti_reencarnado #24 Macnulti_reencarnado
#19 no hay nada. Ya lo dijo el perro. No sé porque mareamos la perdiz.
0 K 7
CharlesBrowson #23 CharlesBrowson
ahora todos metiendose las chistorras por el cagato
0 K 7
alcama #17 alcama
PSOE=MAFIA
3 K -6

