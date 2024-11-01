edición general
El PSOE pregunta al juez si solo quiere los pagos en metálico de Cerdán y Ábalos o de todos los trabajadores

El PSOE pregunta al juez si solo quiere los pagos en metálico de Cerdán y Ábalos o de todos los trabajadores

El PSOE se ha dirigido por escrito al juez de la Audiencia Nacional para que sea más específico en su petición de información sobre todos sus pagos en efectivo entre 2017 y 2024. El partido entiende que es una solicitud “de carácter genérico” y supone que solo debe mandar los datos relativos a José Luis Ábalos y Santos Cerdán, investigados en el caso, y no de todos sus empleados durante esos años ya que toda esa información acabaría en manos de las acusaciones populares: “Tampoco hay derecho a reclamar al PSOE que entregue toda esta información

XtrMnIO #1 XtrMnIO *
Si hubieran hecho eso mismo con el PP no se hubiera salvado ni la gaviota.

Recordemos que el juecezuelo les dejo tiempo para que se deshiciesen de toda la info y destuyesen miles de pruebas, para solo terminar implicando al contable.
Imag0 #2 Imag0
#1 Qué mas da si los jueces son compiyoguis.. que al final es de lo que va esto, de tener compiyoguis en la judicatura, todo lo demás es teatro.
Kmisetas #4 Kmisetas *
#2 Si a la mafia del PP le dieron tiempo para borrar discos duros, a la PSOE ni falta le hizo: llevan décadas puliendo el arte de esconder billetes como quien barre migas debajo de la alfombra. Y que no te engañen las medallitas de “transparencia”, porque si el juez pide los pagos en metálico es porque algo huele a caja B… pero esta vez en la sede donde dicen que jamás ha pasado nada, ni ERE, ni Koldo, ni el chófer del ministro, ni sobres de Barajas, ni los portamonedas mágicos de Cerdán.

Imag0 #5 Imag0
#4 PP y PSOE la misma mierda son, pero PP es premium y tiene jueces que les deben favores.
Kmisetas #6 Kmisetas
#5 Ok, Charo.
inerte #8 inerte
#1 qué documento ni documento ...  media
Jakeukalane #9 Jakeukalane
Estamos a menos días de que nos gobiernen los voxetarras.
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
si...a ver si aparecen Ana Boduro, Elver Galarga, Rosa Melano
Jakeukalane #7 Jakeukalane
#3 el último no lo entendía porque está en latino, pero en la búsqueda me ha salido una wiki de Loquendo que explica el nombre.
elsnons #11 elsnons
Pedro Sánchez se está cabreando y debe estar pensando en enfrentarse a los jueces e indultar a todo aquel de su órbita que haya sido condenado por motivos políticos y de lawfare judicial . Por eso se aferra al poder con toda la izquierda necesitada y Junts .

Ya lo hizo con los eres andaluces, con sus socios separatistas y ahora le toca a los de Ferraz .
#10 SantanaS
Y que le conviertan los libros de cuentas de pesetas a euros para facilitar la labor
