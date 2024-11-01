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El PSOE pide suspender el inicio del juicio del 'caso Kitchen' para volver a imputar a Cospedal y su exmarido

El PSOE pide suspender el inicio del juicio del 'caso Kitchen' para volver a imputar a Cospedal y su exmarido

El PSOE ha solicitado este lunes al tribunal de la Audiencia Nacional (AN) la suspensión del inicio del juicio por la 'Operación Kitchen' ---el presunto operativo orquestado por la excúpula del Ministerio del Interior para robar información al extesorero del PP Luis Bárcenas-- para que se investigue a la secretaria general del PP y exministra de Defensa María Dolores de Cospedal y su exmarido, el empresario Ignacio López del Hierro, ambos citados como testigos.

| etiquetas: psoe , pide suspender , inicio , kitchen , patra , imputar , cospedal
16 5 0 K 215 Tribunales
6 comentarios
16 5 0 K 215 Tribunales
#3 tierramar
O puede ser una colaboración PPSOE para alargar el procedimiento y que los plazos pasen: "tu me ayudas en el caso X, yo te ayudo en el caso Z" y al final, todos de rositas, como tantas veces; semejante impunidad no se puede dar sin la colaboración mutua de los 2 partidos corruptos
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celyo #5 celyo
#3 pues no lo se.
Esta mañana ya decían qie el tema del retraso, sin esto del PSOE, ya iba a suponer una merma de cualquier pena.
0 K 15
angelitoMagno #1 angelitoMagno
El PSOE quiere aplazar el inicio del juicio hasta 2027, que es año electoral y les viene mejor :tinfoil:
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josde #2 josde
#1 El PSOE lo que quiere es sentar en el banquillo a los que el juez ya jubilado Garcia Castellon perdono, por su santa gracia y fervor.
3 K 38
celyo #4 celyo
#1 sinceramente, es que es un escándalo que no esté Cospedal.
Que hay grabaciones de ella con Villarejo maquinando acciones a realizar.

Por mucho menos, hay gente que ha ido a juicio.
1 K 18
angelitoMagno #6 angelitoMagno
#4 Puede, no se, no estoy siguiendo el caso. Me limitaba a parodiar los comentarios que por aquí se ven que relacionan cualquier cosa que haga el gobierno con un posible adelanto electoral.
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menéame