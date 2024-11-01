edición general
El pseudo sindicato Manos Limpias denuncia ante el Supremo a Pedro Sánchez tras una entrevista de Ábalos en OKDiario

El pseudosindicato de extrema derecha Manos Limpias ha denunciado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de revelación de secretos. La denuncia se ha interpuesto tras publicarse una de las múltiples entrevistas que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, está dando a medios de derechas y televisiones varias.

etiquetas: manos limpias , lawfare , supremo , pedro sánchez , okdiario , ábalos
actualidad
actualidad
Ze7eN #1 Ze7eN *
El PP subvenciona a OK Diario desde las administraciones públicas.
OK Diario organiza unas tertulias con jueces afines y corruptos a sueldo.
Los corruptos se inventan una noticia y no aportan ninguna prueba.
OKDiario y el resto de pseudoprensa de derechas publican el bulo.
Los pseudosindicatos ponen la denuncia.
Uno de los jueces afines, sin pruebas, acepta la denuncia e imputa al Presidente del Gobierno sin pruebas en base a unos recortes de prensa.

Estamos presenciando un Golpe de Estado en directo, perpetrado por la derecha y financiado con dinero público. Lawfare de libro.
perogrullobrrr #2 perogrullobrrr
#1 Así es. Y lleva pasando ya bastantes años
#9 fingulod
#8 No omito nada, y no has desglosado nada. Tenía una asistenta, como todas las parejas de los presidentes anteriores, que la ayudaba a sus cosas. En unos casos puede ayudar con su correo, en otras a llevar las bolsas.

Yo si trabajara en una empresa que facturara millones al gobierno que preside su marido, si hubiera multiplicado sus ingresos por 10 desde entonces sospecharía mucho. Pero si sigue trabajando con el mismo sueldo (más o menos) no. Confiado que será uno.
#10 Cincocuatrotres
#9 sus cosas no es recaudar dinero para su jefa, es completamente deshonesto.
#11 fingulod
#10 ¿Y llevar las bolsas de la compra no? ¿O cuidar a su suegro?

¿puedes desarrollar el tema?
#12 Cincocuatrotres
#11 no se si te parecería bien que contratase a un broker para que le haría bisnes comprando acciones? Con el dinero de todos! alucino con las tragaderas para defender ciertas corrupciones, agur
#13 fingulod
#12 No has argumentado, me temo. Y los pocos argumentos que has dado son falsedades:

- Esta persona no es broker ni nada que se parezca.
- Tampoco ha pedido dinero para su jefa. Como mucho, para la universidad.

Sigo esperando una explicación por qué es criminal contestar un correo y no cargar con bolsas o cuidar al suegro.
XtrMnIO #3 XtrMnIO *
A ver qué juecezuelo admite a trámite un recorte del tabloide Okdiario, Peinado? Hurtado? Huntado?
makinavaja #5 makinavaja
#3 No será por falta de jueces que coman de la mano de la derecha... el que pueda hacer....
Tontolculo #7 Tontolculo
Ni más ni menos que ante la sala segunda del tribunal supremo
#4 Cincocuatrotres
Los recortes de periódico que dicen algunos al final generan 5 acusaciones en el caso de Begoña que es muy posible que entre en la trena, son recortes de periódico, extrema derecha, jueces comprados etc siempre los malos son los demás mientras alrededor de Sánchez todo son casualidades.
#6 fingulod
#4 Y han descubierto que tiene una asesora que la ayuda en sus cosas, igual que a todas las parejas de los presidentes anteriores.

¡Ah, y que trabaja en lo mismo que hace 10 años, cobrando lo mismo! Se me olvidaba.

¿Algo más?
#8 Cincocuatrotres
#6 ya tiene 5 acusaciones, quizás le caiga otra por su afición a las aerolíneas, ya tiene bastante, por cierto omites que la asesora se dedicaba entre otras cosas a escribir cartas pidiendo dinero para su jefa etc etc
