El pseudo sindicato Manos Limpias denuncia ante el Supremo a Pedro Sánchez tras una entrevista de Ábalos en OKDiario

El pseudosindicato de extrema derecha Manos Limpias ha denunciado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de revelación de secretos. La denuncia se ha interpuesto tras publicarse una de las múltiples entrevistas que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, está dando a medios de derechas y televisiones varias.