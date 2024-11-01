El pseudo sindicato Manos Limpias denuncia ante el Supremo a Pedro Sánchez tras una entrevista de Ábalos en OKDiario

El pseudosindicato de extrema derecha Manos Limpias ha denunciado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por un presunto delito de revelación de secretos. La denuncia se ha interpuesto tras publicarse una de las múltiples entrevistas que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, está dando a medios de derechas y televisiones varias.
OK Diario organiza unas tertulias con jueces afines y corruptos a sueldo.
Los corruptos se inventan una noticia y no aportan ninguna prueba.
OKDiario y el resto de pseudoprensa de derechas publican el bulo.
Los pseudosindicatos ponen la denuncia.
Uno de los jueces afines, sin pruebas, acepta la denuncia e imputa al Presidente del Gobierno sin pruebas en base a unos recortes de prensa.
Estamos presenciando un Golpe de Estado en directo, perpetrado por la derecha y financiado con dinero público. Lawfare de libro.
Yo si trabajara en una empresa que facturara millones al gobierno que preside su marido, si hubiera multiplicado sus ingresos por 10 desde entonces sospecharía mucho. Pero si sigue trabajando con el mismo sueldo (más o menos) no. Confiado que será uno.
¿puedes desarrollar el tema?
- Esta persona no es broker ni nada que se parezca.
- Tampoco ha pedido dinero para su jefa. Como mucho, para la universidad.
Sigo esperando una explicación por qué es criminal contestar un correo y no cargar con bolsas o cuidar al suegro.
¡Ah, y que trabaja en lo mismo que hace 10 años, cobrando lo mismo! Se me olvidaba.
¿Algo más?