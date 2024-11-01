Un proyecto de ley de Tennessee tipificaría la creación de chatbots como delito grave punible con 15 años de cárcel [ENG]

El proyecto de ley 1455 de la Cámara de Representantes tipifica como delito grave —la misma categoría que el asesinato en primer grado— «entrenar a sabiendas a una inteligencia artificial» para que brinde apoyo emocional, actúe como acompañante, simule ser un ser humano o entable conversaciones que puedan llevar al usuario a sentir que mantiene una relación con la IA. El factor determinante no es tu intención como desarrollador. Lo que importa es si el usuario siente que podría entablar una amistad con tu IA. Ese es el criterio penal.