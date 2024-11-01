Qué es el “Proyecto Bóveda” con el que EE.UU. quiere asegurar una reserva estratégica de minerales críticos y qué rol juega América Latina

En cavernas subterráneas excavadas en sal de roca, Estados Unidos guarda desde los años 70 casi 714 millones de barriles de crudo en su enorme "Reserva Estratégica de Petróleo", construida tras una aguda crisis energética provocada por el corte de suministro por parte de los países árabes. Medio siglo después, el gobierno estadounidense quiere construir una nueva reserva bajo el nombre de Proyecto Bóveda (Project Vault), pero esta vez será de minerales críticos y no de oro negro. El plan, con un valor cercano a los US$12.000 millones.