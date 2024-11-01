edición general
15 meneos
23 clics
Proyectan la mayor discoteca del mundo en plena estación de esquí de La Pinilla

Proyectan la mayor discoteca del mundo en plena estación de esquí de La Pinilla

Diversas asociaciones ecologistas, colectivos vecinales y particulares, han presentado alegaciones al expediente de concesión de licencia ambiental para la instalación de un espacio abierto destinado a espectáculos y conciertos al aire libre en la estación de esquí de La Pinilla (Segovia). Destacan que el aforo previsto, de hasta 12.000 personas, resulta incompatible con el emplazamiento, en mitad de la Sierra de Ayllon, y podría incumplir aspectos como la densidad de público o las vías de evacuación por lo que piden responsabilidad pública.

| etiquetas: la pinilla , discoteca , segovia , atentado , naturaleza
12 3 0 K 153 actualidad
6 comentarios
12 3 0 K 153 actualidad
makinavaja #1 makinavaja
SIguiendo el ejemplo de Marchica en Formigal.... a convertir la montaña en una puta discoteca...
3 K 48
#6 soberao
#1 Y que salga ardiendo como en Suiza porque nadie realiza inspecciones en esos sitios que solo abren unos meses en invierno y es destino de pijos y sus familias.
0 K 13
vviccio #2 vviccio
¿Dónde construirán la depuradora de aguas?.
1 K 23
Un_señor_de_Cuenca #5 Un_señor_de_Cuenca
Su puta madre, ¿pero por qué hay que aceptar proyectos agresivos y desquiciados como este?
0 K 13
Plumboom #4 Plumboom
Eso son unos 7.000 cpcjes como mínimo. Allí arriba ni llega el metro ni hay bus público. Qué pasará cuando a las 00h acabe el concierto y miles de coches bajen al mismo tiempo por esa carretera? Y si cae una nevada?

Es que es hasta peligroso. Allí arriba prácticamente no hay nada
0 K 9
CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
un negocio en auge :troll: :troll: :troll:
0 K 7

menéame