Proyectan la mayor discoteca del mundo en plena estación de esquí de La Pinilla

Diversas asociaciones ecologistas, colectivos vecinales y particulares, han presentado alegaciones al expediente de concesión de licencia ambiental para la instalación de un espacio abierto destinado a espectáculos y conciertos al aire libre en la estación de esquí de La Pinilla (Segovia). Destacan que el aforo previsto, de hasta 12.000 personas, resulta incompatible con el emplazamiento, en mitad de la Sierra de Ayllon, y podría incumplir aspectos como la densidad de público o las vías de evacuación por lo que piden responsabilidad pública.