Los proveedores de gas licuado comunican a sus clientes que no podrán venderles el gas de Qatar

La compañía británica Shell, el mayor proveedor de gas natural licuado del mundo, ha argumentado razones de fuerza mayor para paralizar la venta de la materia prima a sus clientes de todo el mundo, según avanza la agencia Reuters, que apunta también a la posibilidad de que la francesa TotalEnergies tome la misma decisión. La declaración de fuerza mayor supone la ruptura de los compromisos contractuales con los clientes por causas imprevisibles y que escapan del control de la compañía y que en este caso tienen que ver con la parálisis en la...

4 comentarios
#1 IsraelEstadoGenocida
causas imprevisibles....
#2 UNX
Vamos a acabar todos bien jodidos por culpa del puto lebensraum israelí.
cocolisto #3 cocolisto
... "Es que a nosotros no nos afecta porque compramos a gas yanqui y argelino y ñiñiñiñi"... Como si la escasez de gas no va hacer subir los precios por mor del "libre mercado" y la extorsión.Y espera que el trompas no cierre el suministro...
#4 IsraelEstadoGenocida
#3 Que buen momento para limar asperezas con Marruecos y reabrir el gasoducto del Magreb
