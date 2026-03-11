Los proveedores de gas licuado comunican a sus clientes que no podrán venderles el gas de Qatar

La compañía británica Shell, el mayor proveedor de gas natural licuado del mundo, ha argumentado razones de fuerza mayor para paralizar la venta de la materia prima a sus clientes de todo el mundo, según avanza la agencia Reuters, que apunta también a la posibilidad de que la francesa TotalEnergies tome la misma decisión. La declaración de fuerza mayor supone la ruptura de los compromisos contractuales con los clientes por causas imprevisibles y que escapan del control de la compañía y que en este caso tienen que ver con la parálisis en la...