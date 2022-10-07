Las protestas se extienden por Cisjordania tras la aprobación de la ley de la pena de muerte [ENG]

La aprobación la semana pasada por parte del Knesset israelí de una ley que impone la pena de muerte a los palestinos condenados por «terrorismo» provocó una rápida y generalizada condena internacional. También desencadenó una huelga general en toda la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, y los palestinos salieron a las calles de Ramala, Nablus, Hebrón y otras localidades el 1 de abril para protestar contra la medida.