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Las protestas se extienden por Cisjordania tras la aprobación de la ley de la pena de muerte [ENG]

Las protestas se extienden por Cisjordania tras la aprobación de la ley de la pena de muerte [ENG]

La aprobación la semana pasada por parte del Knesset israelí de una ley que impone la pena de muerte a los palestinos condenados por «terrorismo» provocó una rápida y generalizada condena internacional. También desencadenó una huelga general en toda la Cisjordania ocupada y Jerusalén Este, y los palestinos salieron a las calles de Ramala, Nablus, Hebrón y otras localidades el 1 de abril para protestar contra la medida.

| etiquetas: pena de muerte , israel , palestinos , terrorismo
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4 comentarios
11 0 0 K 143 actualidad
#1 no_soy_un_bot
No es una pena de muerte, si sólo se puede aplicar a palestinos es una pena de genocidio...
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Lenari #2 Lenari
En Palestina se condena con pena de muerte el venderle una casa a un judío, pero eso es pena de muerte buena, así que no hay condena internacional :-)
en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_Authority#Crime_and_law_enforcement
3 K -14
#3 pozz
#2 A los homosexuales, tambien se los cargan... a este, por decapitacion:
www.elmundo.es/internacional/2022/10/07/634077fcfc6c83180d8b458e.html
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Ulashikali #4 Ulashikali
#2 Jajajajaajajajajaja pero qué pura mierda sacas aquí!! "Informes" de hace más de 20 años, de una "ong" que desapareció en 2011, y que fue fundada por un pavo que se marchó de la anterior cabreado porque iban a ponerse a investigar violaciones de derechos humanos de Israel.

Que te aproveche la propaganda sionista.
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menéame