La protección durante un año de Mazón le termina estallando a Feijóo

Tras los primeros pasos para la imputación del expresident, Compromís espera que acabe en la cárcel y el PSOE deposita la presión sobre Feijóo, al que exige el cese de Mazón de su actual puesto de diputado.
| etiquetas: imputacion , mazon , estalla , feijoo , dana , valencia , pp , corruptos
No puedes exigir a los demás lo que tú no haces, y debería de haber unas líneas muy claras de cuando exigir dimisiones y cuando no. Lo que no vale es exigir a los demás y nunca a uno mismo.
Sin duda Mazon no mereció un año de presidencia con su falta de honestidad y decoro.