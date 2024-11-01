edición general
La protección durante un año de Mazón le termina estallando a Feijóo

La protección durante un año de Mazón le termina estallando a Feijóo

Tras los primeros pasos para la imputación del expresident, Compromís espera que acabe en la cárcel y el PSOE deposita la presión sobre Feijóo, al que exige el cese de Mazón de su actual puesto de diputado.

strike5000 #1 strike5000
Qué digo yo que teniendo en cuenta que el acta de diputado es personal -mira a Ábalos- que Feijoo le cese únicamente serviría para que se fuese al grupo mixto, ¿no? Vale, se cubriría el culo, pero a estas alturas ya le serviría de poco. Si no "lo cesa" se lo van a reprochar los de enfrente, y si lo cesa va a quedar como un Judas que vende a los suyos. Es un "looser looser" de manual. Eso sí, se ha metido el solito en el fregado. Tenía que haberle exigido la dimisión al mes o dos meses de la DANA. En el mismo momento no porque no era conveniente dejar a la Generalitat descabezada, pero una vez encarrilado todo debería haberlo hecho.
Rogue #3 Rogue
Cuando eres un mierda, en un partido político lleno de mierda y tratas con mierdas de políticos, lo más normal, que además del tufo, que un día u otro te explote en la cara tanto excremento.
#2 Tilacino
Para mí el problema es la falta de coherencia por parte de todos en general y en este caso de Feijoo.
No puedes exigir a los demás lo que tú no haces, y debería de haber unas líneas muy claras de cuando exigir dimisiones y cuando no. Lo que no vale es exigir a los demás y nunca a uno mismo.
Sin duda Mazon no mereció un año de presidencia con su falta de honestidad y decoro.
