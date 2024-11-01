edición general
Propósito para el nuevo año: ¿Echar a Sánchez o echar a Sánchez y a Feijóo?

Si el presidente se mantiene en su puesto es, entre otras cosas, porque muchos dudan de que Feijóo, como buen conservador, no conserve todas las barbaridades perpetradas por el Sanchismo.

Ahora bien, aunque cuando nos libraremos de esta pesadilla, muchos brindaremos con cava, una terrible sospecha acecha a muchos corazones: el sustituto, en un principio sería el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y, como buen conservador, cabe la posibilidad de que conserve las barbaridades perpetradas por el Sanchismo. ¿A que sí? ¿Echar a Sánchez o echar a Sánchez y a Feijóo?
