1
meneos
1
clics
Propósito para el nuevo año: ¿Echar a Sánchez o echar a Sánchez y a Feijóo?
Si el presidente se mantiene en su puesto es, entre otras cosas, porque muchos dudan de que Feijóo, como buen conservador, no conserve todas las barbaridades perpetradas por el Sanchismo.
etiquetas
:
sanchez
,
feijoo
1 comentarios
#1
YSiguesLeyendo
Ahora bien, aunque cuando nos libraremos de esta pesadilla, muchos brindaremos con cava, una terrible sospecha acecha a muchos corazones: el sustituto, en un principio sería el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo y, como buen conservador, cabe la posibilidad de que conserve las barbaridades perpetradas por el Sanchismo. ¿A que sí? ¿Echar a Sánchez o echar a Sánchez y a Feijóo?
0
K
18
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
