Proponen megamuro entre Alaska y Rusia para salvar la AMOC

¿Frenar el colapso de una corriente oceánica con una megapresa? Científicos proponen bloquear el estrecho de Bering para estabilizar la AMOC. Otros expertos piden cautela.
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En los modelos de Soons y Dijkstra, si la circulación aún conserva cierta estabilidad y la acumulación de agua dulce no es extrema, cerrar el estrecho podría ayudar a estabilizarla. Pero si ya está demasiado debilitada, las simulaciones sugieren que esa intervención podría incluso acelerar su deterioro. En otras palabras, el impacto de una intervención así dependería enormemente del estado climático del sistema.