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Proponen megamuro entre Alaska y Rusia para salvar la AMOC

¿Frenar el colapso de una corriente oceánica con una megapresa? Científicos proponen bloquear el estrecho de Bering para estabilizar la AMOC. Otros expertos piden cautela.

| etiquetas: amoc , bering , corriente , oceánica , megapresa , megamuro , colapso
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6 comentarios
4 0 0 K 39 actualidad
Ripio #2 Ripio
Brillante.
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Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
La de sobres que daría eso
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#3 Pitchford *
Y así podría haber nuevas migraciones a pata. Que dejen a la AMOC tranquila, que puede ser peor el remedio que la enfermedad.

En los modelos de Soons y Dijkstra, si la circulación aún conserva cierta estabilidad y la acumulación de agua dulce no es extrema, cerrar el estrecho podría ayudar a estabilizarla. Pero si ya está demasiado debilitada, las simulaciones sugieren que esa intervención podría incluso acelerar su deterioro. En otras palabras, el impacto de una intervención así dependería enormemente del estado climático del sistema.
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pepel #4 pepel
Los pegamoides también, por favor.
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Un_señor_de_Cuenca #6 Un_señor_de_Cuenca
También se puede proponer la instalación de una nevera gigante en el Ártico para que lo enfríe. Por proponer...
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MoñecoTeDrapo #5 MoñecoTeDrapo
Justo acabo de mencionar la época de Amok. Larga vida y prosperidad.
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