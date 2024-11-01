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Proponen convertir edificios vacíos y antiguos hoteles de la Rambla en vivienda pública

Proponen convertir edificios vacíos y antiguos hoteles de la Rambla en vivienda pública

El Consejo Asesor de la Rambla ha propuesto convertir edificios vacíos y antiguos hoteles de la Rambla en vivienda pública. Lo recoge el informe final del consejo La ciudad y la Rambla, que apuesta por recuperar residentes para el paseo más emblemático de Barcelona e impulsarlo como un eje cultural, una idea, esta segunda, que ya está en la agenda del Ayuntamiento, con la reapertura del Club Capitol y del Teatre Principal, entre otros equipamientos. La reforma se terminará en febrero de 2027, si no se produce ningún retraso. El costo final será

| etiquetas: convertir , edificios vacíos , antiguos hoteles , la rambla , vivienda
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2 comentarios
6 2 0 K 81 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
En la Rambla.... Vivienda social asequible, ya verás....

xD xD
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ochoceros #2 ochoceros
#1 Yo veo dos opciones, hacer vivienda pública para regalar a amiguetes o viviendas públicas destinadas a un alquiler social con su correspondiente blindaje para evitar que una Ana Botella las regale así como así a los especuladores.

Habrá quien, olvidando que esto es España, apueste por la segunda opción... Inocente :-P
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menéame