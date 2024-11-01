Proponen convertir edificios vacíos y antiguos hoteles de la Rambla en vivienda pública

El Consejo Asesor de la Rambla ha propuesto convertir edificios vacíos y antiguos hoteles de la Rambla en vivienda pública. Lo recoge el informe final del consejo La ciudad y la Rambla, que apuesta por recuperar residentes para el paseo más emblemático de Barcelona e impulsarlo como un eje cultural, una idea, esta segunda, que ya está en la agenda del Ayuntamiento, con la reapertura del Club Capitol y del Teatre Principal, entre otros equipamientos. La reforma se terminará en febrero de 2027, si no se produce ningún retraso. El costo final será