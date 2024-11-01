En sus propias palabras: líderes israelíes sobre la expulsión de palestinos durante el establecimiento de Israel [ENG]

David Ben-Gurion, primer Primer Ministro de Israel (1948-1953, 1955-1963): "Debemos expulsar a los árabes y ocupar sus lugares... y, si tenemos que usar la fuerza... entonces la tenemos a nuestra disposición. (de Nur Masalha, Expulsión de los palestinos , pág. 66) / Moshe Sharett, segundo Primer Ministro de Israel (1953-1955): "Hemos olvidado que no vinimos a una tierra vacía para heredarla, sino que vinimos a conquistar un país de la gente que lo habita" (de Víctimas Justas , p. 91)
| etiquetas: genocidio , limpieza etnica , cita , israel , ben gurion , israel , palestina , gaza