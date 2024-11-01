edición general
La promotora denunciada por el PSPV podrá obtener cerca de 53 millones con la venta de las viviendas protegidas a cambio de 39 pisos para València

El Ayuntamiento acordó abonar también 1,5 millones de euros a la constructora porque el edificio a entregar con la permuta tiene mayor valor que los cuatro solares donde prevé edificar

NPCMeneaMePersigue
Nos matan, nos roban la reconstruccion, insisten en negar problemas climáticos, roban las casas de la gente que lo necesita

Son peor que una banda terrorista esta elite de pederastas
hdptest001
En mi opinión, lo que denuncia el PSPV creo que tiene muy poco recorrido. Denuncian que la permuta del edificio de 39 viviendas para que se convierta en vivienda protegida no es legal porque ya había contratos de reserva. Un contrato de reserva es eso, una reserva, no es un contrato de compra-venta. La gente dio una señal para reservar el piso y dudo mucho que la promotora incluyera en el contrato de reserva una cláusula que en la que se obligara a realizar la compra-venta.

Creo que están…   » ver todo el comentario
