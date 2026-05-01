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Un promotor de Nigrán vendió cuatro pisos en 2022 y ahora exige que se los devuelvan porque son mas caros

El promotor de un edificio de Nigrán alega que la guerra de Ucrania encareció la construcción

| etiquetas: promotor , vivienda , devolución , nigrán , pontevedra
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5 comentarios
9 2 0 K 111 actualidad
vicus. #1 vicus.
O sea, compra una barra de pan y mientras te la vas comiendo sube de precio y al día siguiente cuando vas a por más, el panadero te cobra el pan de hoy a precio real más el porcentaje de la subida de las barras de pan que te compraste ayer. Negocio redondo y pan comido.
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#3 trasparente
El ladrillo, el gremio con más sinvergüenzas y delincuentes por metro cuadrado de este país.
3 K 31
LinternaGorri #5 LinternaGorri
#3 te voto positivo, pero el gremio de los políticos igual gana.
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#2 hackerman
La codicia humana no tiene limites...
2 K 18
#4 fremen11
Si por pedir que no quede, lo malo será que se los devuelvan......
0 K 9

menéame