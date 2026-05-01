Un promotor de Nigrán vendió cuatro pisos en 2022 y ahora exige que se los devuelvan porque son mas caros

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#1
vicus.
O sea, compra una barra de pan y mientras te la vas comiendo sube de precio y al día siguiente cuando vas a por más, el panadero te cobra el pan de hoy a precio real más el porcentaje de la subida de las barras de pan que te compraste ayer. Negocio redondo y pan comido.
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#3
trasparente
El ladrillo, el gremio con más sinvergüenzas y delincuentes por metro cuadrado de este país.
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#5
LinternaGorri
#3
te voto positivo, pero el gremio de los políticos igual gana.
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#2
hackerman
La codicia humana no tiene limites...
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#4
fremen11
Si por pedir que no quede, lo malo será que se los devuelvan......
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