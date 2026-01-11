edición general
6 meneos
11 clics
El promedio de retraso de Renfe en 2025 supera la exigencia de 15 minutos que quiere aplicar el PP

El promedio de retraso de Renfe en 2025 supera la exigencia de 15 minutos que quiere aplicar el PP

Los datos de puntualidad en el informe mensual de Renfe desnudan la presión que crearía sobre la empresa pública si aplicara su vieja política de puntualidad, como lo ha pedido el PP desde el Senado. Según la empresa, el promedio de tiempo de retraso de sus incidencias supera los 15 minutos en 2025, lo que quiere decir que un alto porcentaje de sus viajes se traducirían en la obligación de pagar una indemnización del 50% del precio si tienen que asumir la nueva normativa.

| etiquetas: renfe , puntualidad , retraso
5 1 0 K 62 trenes
6 comentarios
5 1 0 K 62 trenes
CerdoJusticiero #2 CerdoJusticiero
Es increíble que los inútiles del PP ni siquiera muestren la más mínima competencia en un campo en el que tienen tanta experiencia como el retraso.
1 K 22
Ainhoa_96 #3 Ainhoa_96
Propuestas que solamente hacen desde la oposición.
1 K 22
ghazghkull #1 ghazghkull
Con cercanías 15 minutos de retraso es ir bien...
0 K 9
#4 Tiranoc
El retraso promedio del pp es insuperable.
0 K 8
#5 endy
"La posición de la empresa y el ministerio sigue siendo que no es viable aplicar la nueva política de puntualidad"

Reconocen que no son capaces de que los trenes sean puntual l puntales sino que no siquiera pueden hacer que lleguen tarde 15 minutos como máximo.
Vaya panda de inútiles.
0 K 8
#6 Indiana.Collons
La propuesta de PP, ERC, Junts y Podemos.

Si fuera sólo del PP no se aplicaría porque no tienen mayoría absoluta
0 K 6

menéame