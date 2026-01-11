El promedio de retraso de Renfe en 2025 supera la exigencia de 15 minutos que quiere aplicar el PP

Los datos de puntualidad en el informe mensual de Renfe desnudan la presión que crearía sobre la empresa pública si aplicara su vieja política de puntualidad, como lo ha pedido el PP desde el Senado. Según la empresa, el promedio de tiempo de retraso de sus incidencias supera los 15 minutos en 2025, lo que quiere decir que un alto porcentaje de sus viajes se traducirían en la obligación de pagar una indemnización del 50% del precio si tienen que asumir la nueva normativa.
| etiquetas: renfe , puntualidad , retraso
Reconocen que no son capaces de que los trenes sean puntual l puntales sino que no siquiera pueden hacer que lleguen tarde 15 minutos como máximo.
Vaya panda de inútiles.
Si fuera sólo del PP no se aplicaría porque no tienen mayoría absoluta