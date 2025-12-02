edición general
La prohibición de viajar impuesta por Trump afectará a unos 30 países tras el tiroteo en Washington D. C. [Ing]

Se espera que la prohibición de viajar afecte a 30 países, según informó Bloomberg, aunque el recuento final de países con prohibiciones de viaje podría llegar a 32, según CNN, que citó a una fuente anónima familiarizada con el asunto. Ya se han impuesto prohibiciones de viaje a 12 países, mientras que otros siete países tienen restricciones parciales. No está claro qué países concretos se incorporarán a la ampliación de la prohibición de viajar, aunque se espera que la administración Trump publique una lista «próximamente», según Bloomberg.

antesdarle #1 antesdarle
Tendremos que esperar a los 11 premiados que se suman a los 19 ya agraciados
Afghanistan, Myanmar, Chad, the Republic of the Congo, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan and Yemen during the summer. The partial travel restrictions impact Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan and Venezuela.
