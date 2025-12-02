La prohibición de viajar impuesta por Trump afectará a unos 30 países tras el tiroteo en Washington D. C. [Ing]

Se espera que la prohibición de viajar afecte a 30 países, según informó Bloomberg, aunque el recuento final de países con prohibiciones de viaje podría llegar a 32, según CNN, que citó a una fuente anónima familiarizada con el asunto. Ya se han impuesto prohibiciones de viaje a 12 países, mientras que otros siete países tienen restricciones parciales. No está claro qué países concretos se incorporarán a la ampliación de la prohibición de viajar, aunque se espera que la administración Trump publique una lista «próximamente», según Bloomberg.