Prohibición de símbolos comunistas
La prohibición de símbolos comunistas se introdujeron o sugirieron en varios países como parte de sus políticas de "descomunización"
#3
taladror
Como curiosidad: Hoy en la reunión de padres de un colegio público de Madrid nos hemos enterado que a la cooperativa de dinero para comprar material ya no se le puede llamar cooperativa, sino fondo común. A los esbirros de Ayuso les ha debido parecer la palabra cooperativa demasiado comunista. Sería cómico si no fuese que detrás de estas cosas hay verdadera estulticia y maldad. Prohibición de símbolos comunistas!!!
9
K
108
#4
Leon_Bocanegra
*
#3
hombre , es que es una de las preocupaciones del español de a pie hoy en día, el ascenso del comunismo. Por eso urge aplicar en España de una vez por todas la Resolución 1481 del Consejo de Europa
1
K
20
#5
Ovlak
#3
Pues no lo han pensado muy bien, porque "común" suena a comunismo más que cooperativa
2
K
43
#7
Asimismov
#5
en CyL común se asocia más a comunero. Y comunidades autónomas suena, a mi entender, a comunismo del bueno. PERO ... ¡No!
Nos robaron la andecha, el tornallom, el hoy por ti y mañana por mí; nos roban el significado de las palabras como comunismo, cooperativa, ahora nos roban la libertaz y pronto también nos robarán los derechos adquiridos y los derechos humanos.
0
K
12
#1
arrodillate
Urge aplicar en España de una vez por todas la Resolución 1481 del Consejo de Europa
es.wikipedia.org/wiki/Resolución_1481_del_Consejo_de_Europa
1
K
17
#6
Tunguska08Chelyabinsk13
*
#1
Habría que acabar con el régimen del 78, y su modélica transición, que nació con el visto bueno de los comunistas.
0
K
13
#8
Asimismov
*
( sigue:)
Si nos roban las palabras y su significado es que nos lo han robado todo.
Nuestros salarios, nuestras pensiones, ... Ya nos han robado el acceso a la vivienda.
Levantaos y defender lo que es nuestro, lo de todos, lo común.
Bueno, me voy a la cama, que me estoy poniendo calentito.
0
K
12
#2
Leon_Bocanegra
Que vienen los comunistas!!! Huid insensatos!!
0
K
9
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
