edición general
3 meneos
29 clics

Prohibición de símbolos comunistas

La prohibición de símbolos comunistas se introdujeron o sugirieron en varios países como parte de sus políticas de "descomunización"

| etiquetas: comunistas
3 0 5 K -13 actualidad
8 comentarios
3 0 5 K -13 actualidad
#3 taladror
Como curiosidad: Hoy en la reunión de padres de un colegio público de Madrid nos hemos enterado que a la cooperativa de dinero para comprar material ya no se le puede llamar cooperativa, sino fondo común. A los esbirros de Ayuso les ha debido parecer la palabra cooperativa demasiado comunista. Sería cómico si no fuese que detrás de estas cosas hay verdadera estulticia y maldad. Prohibición de símbolos comunistas!!! :ffu: :ffu: :ffu: :ffu: :ffu:
9 K 108
#4 Leon_Bocanegra *
#3 hombre , es que es una de las preocupaciones del español de a pie hoy en día, el ascenso del comunismo. Por eso urge aplicar en España de una vez por todas la Resolución 1481 del Consejo de Europa xD xD xD
1 K 20
Ovlak #5 Ovlak
#3 Pues no lo han pensado muy bien, porque "común" suena a comunismo más que cooperativa :troll:
2 K 43
Asimismov #7 Asimismov
#5 en CyL común se asocia más a comunero. Y comunidades autónomas suena, a mi entender, a comunismo del bueno. PERO ... ¡No!
Nos robaron la andecha, el tornallom, el hoy por ti y mañana por mí; nos roban el significado de las palabras como comunismo, cooperativa, ahora nos roban la libertaz y pronto también nos robarán los derechos adquiridos y los derechos humanos.
0 K 12
#1 arrodillate
Urge aplicar en España de una vez por todas la Resolución 1481 del Consejo de Europa

es.wikipedia.org/wiki/Resolución_1481_del_Consejo_de_Europa
1 K 17
#6 Tunguska08Chelyabinsk13 *
#1 Habría que acabar con el régimen del 78, y su modélica transición, que nació con el visto bueno de los comunistas.
0 K 13
Asimismov #8 Asimismov *
( sigue:)
Si nos roban las palabras y su significado es que nos lo han robado todo.
Nuestros salarios, nuestras pensiones, ... Ya nos han robado el acceso a la vivienda.
Levantaos y defender lo que es nuestro, lo de todos, lo común.

Bueno, me voy a la cama, que me estoy poniendo calentito.
0 K 12
#2 Leon_Bocanegra
Que vienen los comunistas!!! Huid insensatos!!
0 K 9

menéame