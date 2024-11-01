El presidente de RTVE desmonta a Vox con dos fotos: una de un plató de TVE y otra de Telemadrid  

En el de TVE hay cuatro tertulianos, dos con ideología progresista y dos más conservadora. Por su parte, en Telemadrid, la televisión pública de la Comunidad de Madrid, donde gobierna Isabel Díaz Ayuso, no hay ningún tertuliano progresista, todos son conservadores. "Mire, esta es la mesa de ayer del programa Buenos Días Madrid, de Telemadrid. En la derecha tiene a Casimiro García Abadillo, que es el director de El Independiente y a Benjamín López, que es el director de EsDiario. Más a la derecha a Javier Negre"
| etiquetas: presidente , rtve , vox , tertulianos , telemadrid
Por un lado Javier Negre y por otro el director de la basura infecta Es Diario y Casimiro García Abadillo, uno de los idelogos de las teorías de la conspiración del 11m, una auténtica escoria humana.
Por favor ,necesitamos programas así en RTVE