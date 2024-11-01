edición general
El presidente de RTVE desmonta a Vox con dos fotos: una de un plató de TVE y otra de Telemadrid

En el de TVE hay cuatro tertulianos, dos con ideología progresista y dos más conservadora. Por su parte, en Telemadrid, la televisión pública de la Comunidad de Madrid, donde gobierna Isabel Díaz Ayuso, no hay ningún tertuliano progresista, todos son conservadores. "Mire, esta es la mesa de ayer del programa Buenos Días Madrid, de Telemadrid. En la derecha tiene a Casimiro García Abadillo, que es el director de El Independiente y a Benjamín López, que es el director de EsDiario. Más a la derecha a Javier Negre"

Madre mía, el programa de teleAyuso tiene que ser una maravilla.
Por un lado Javier Negre y por otro el director de la basura infecta Es Diario y Casimiro García Abadillo, uno de los idelogos de las teorías de la conspiración del 11m, una auténtica escoria humana.
Por favor ,necesitamos programas así en RTVE
#1 En esa tertulia la izquierda es El Mundo y el ABC.
Es como en las tertulias de la COPE, que los tertulianos opinan diferente, los hay que piensan que Pedro Sánchez debe dimitir, después hay otros que piensan que es un mentiroso y hay otros que piensan que es un mentiroso y debe dimitir.
