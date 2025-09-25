edición general
90 meneos
352 clics
El oscuro bosque de Pilar Rahola: cómo el sionismo ha untado a la celebrity catalana

El oscuro bosque de Pilar Rahola: cómo el sionismo ha untado a la celebrity catalana

Premios, viajes y conferencias financiadas por Israel colocan a la periodista independentista como la principal propagandista del sionismo en España y América Latina ...

| etiquetas: pilar rahola , israel , palestina , sionismo
47 43 1 K 449 actualidad
25 comentarios
47 43 1 K 449 actualidad
Comentarios destacados:        
Pertinax #2 Pertinax *
Como si fuera la única. Aún recordamos cómo desde el ultranacionalismo catalán se hacían la ola porque Israel (y/o Rusia) iba a apoyar financieramente los 8 segundos de independencia.

Más tontos y no nacen.
10 K 104
JuanCarVen #23 JuanCarVen *
#2 Sabes que es un bulo, ¿no?
0 K 13
#7 xavigo
Rahola lleva décadas de discurso pro-israelí y siempre en su defensa sin atisbo de autocrítica. No sorprende el discurso, y empieza a no sorprender el grado de fanatismo.
8 K 83
vviccio #8 vviccio *
Las conferencias son un buen negocio para los ni-nis, que le pregunten a Aznar y González, aunque ahora tienen que competir con quienes monetizan el odio en las redes antisociales. Si fueran honestos llevarían una chaquetilla con las marcas patrocinadoras como los pilotos de F1.
5 K 72
JuanCarVen #25 JuanCarVen
#8 No suelen ser un campo donde florezca la honestidad, son de signo contrario.
0 K 13
cosmonauta #3 cosmonauta
Algo sobradamente conocido desde hace décadas. No creo ni que se esconda por ello.
6 K 68
Elanor #13 Elanor
El único motivo por el que a veces ponía els Matins de TV3 era para esperar a ver si un día por fin colapsaba y le estallaba la cabeza en directo. Y no viene de ahora, es una persona bastante despreciable, y ya hace mucho tiempo que al menos en Catalunya, muchos no la tragamos.
3 K 43
Yonny #11 Yonny
Esta señora es una sinverguenza, así con todas las letras lo digo. Y eso que en los 90-2000 yo la tenía cierta admiración... pero ha pasado de ser una progresista pro derechos humanos, a una sinverguenza vendida al poderoso de turno.
2 K 43
pepel #5 pepel
OK diario lo hace mejor.
2 K 43
Asimismov #12 Asimismov
#5 y más barato
1 K 25
Lamantua #1 Lamantua
Traidora.
2 K 40
pitercio #9 pitercio
#1 jamás ha traicionado su principio básico: el dinero :take:
21 K 234
mecheroconluz #20 mecheroconluz
#1 ¿A qué?
0 K 11
#17 srskiner
Lo de la tia esta es chungo, pero el titular evoca cosas que deberian estar prohibidas en un medio público.
2 K 37
vilgeits #19 vilgeits
#17 Que horror, lo primero que me ha venido a la cabeza al leer el titular es el bosque oscuro de la Pilar.
0 K 7
#10 DenisseJoel
Si España es mala porque te roba, quien te da dinero es bueno. Es exactamente la misma lógica.
2 K 30
DayOfTheTentacle #14 DayOfTheTentacle
He llegado a leer indepes de derechas o ultraderecha decir que Israel nos reconocería como país independiente y por eso les gusta.

Yo soy independentista pero no puedo estar al lado de Israel ni aunque nos apoye ni aunque no me guste el islam (ni las demás religiones).
1 K 18
ElenaCoures1 #24 ElenaCoures1
¿Era de ERC no?
Bueno, aun será, supongo
1 K 18
#16 davidvsgoliat
Nunca fue una buena persona.
0 K 11
#15 exeware
Esta zumbada diciendo que no hay genocidio porque nunca hubo tanto palestino
0 K 9
DayOfTheTentacle #18 DayOfTheTentacle
#15 vivos o muertos?
0 K 7
#22 sovieterrimo
Con la cantidad suficiente de dinero esa bruja defendería a quien fuese.
0 K 7
nospotfer #21 nospotfer
Lo que sorprende es que no nos sorprendiéramos antes.
Lo que me gustaría saber cómo esta clase de seres infrahumanos llegan a tener acceso a medios de comunicación. Seguro que no es casualidad.
0 K 6
#4 Ganpalo
Claro claro, se muestra crítica y es porque la han untado...
3 K -18
ThePato #6 ThePato
#4 la alternativa es que es una nazi :roll:
0 K 8

menéame