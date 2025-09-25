·
90
meneos
352
clics
El oscuro bosque de Pilar Rahola: cómo el sionismo ha untado a la celebrity catalana
Premios, viajes y conferencias financiadas por Israel colocan a la periodista independentista como la principal propagandista del sionismo en España y América Latina ...
etiquetas
pilar rahola
israel
palestina
sionismo
47
43
1
K
449
actualidad
25 comentarios
#2
Pertinax
*
Como si fuera la única. Aún recordamos cómo desde el ultranacionalismo catalán se hacían la ola porque Israel (y/o Rusia) iba a apoyar financieramente los 8 segundos de independencia.
Más tontos y no nacen.
10
K
104
#23
JuanCarVen
*
#2
Sabes que es un bulo, ¿no?
0
K
13
#7
xavigo
Rahola lleva décadas de discurso pro-israelí y siempre en su defensa sin atisbo de autocrítica. No sorprende el discurso, y empieza a no sorprender el grado de fanatismo.
8
K
83
#8
vviccio
*
Las conferencias son un buen negocio para los ni-nis, que le pregunten a Aznar y González, aunque ahora tienen que competir con quienes monetizan el odio en las redes antisociales. Si fueran honestos llevarían una chaquetilla con las marcas patrocinadoras como los pilotos de F1.
5
K
72
#25
JuanCarVen
#8
No suelen ser un campo donde florezca la honestidad, son de signo contrario.
0
K
13
#3
cosmonauta
Algo sobradamente conocido desde hace décadas. No creo ni que se esconda por ello.
6
K
68
#13
Elanor
El único motivo por el que a veces ponía els Matins de TV3 era para esperar a ver si un día por fin colapsaba y le estallaba la cabeza en directo. Y no viene de ahora, es una persona bastante despreciable, y ya hace mucho tiempo que al menos en Catalunya, muchos no la tragamos.
3
K
43
#11
Yonny
Esta señora es una sinverguenza, así con todas las letras lo digo. Y eso que en los 90-2000 yo la tenía cierta admiración... pero ha pasado de ser una progresista pro derechos humanos, a una sinverguenza vendida al poderoso de turno.
2
K
43
#5
pepel
OK diario lo hace mejor.
2
K
43
#12
Asimismov
#5
y más barato
1
K
25
#1
Lamantua
Traidora.
2
K
40
#9
pitercio
#1
jamás ha traicionado su principio básico: el dinero
21
K
234
#20
mecheroconluz
#1
¿A qué?
0
K
11
#17
srskiner
Lo de la tia esta es chungo, pero el titular evoca cosas que deberian estar prohibidas en un medio público.
2
K
37
#19
vilgeits
#17
Que horror, lo primero que me ha venido a la cabeza al leer el titular es el bosque oscuro de la Pilar.
0
K
7
#10
DenisseJoel
Si España es mala porque te roba, quien te da dinero es bueno. Es exactamente la misma lógica.
2
K
30
#14
DayOfTheTentacle
He llegado a leer indepes de derechas o ultraderecha decir que Israel nos reconocería como país independiente y por eso les gusta.
Yo soy independentista pero no puedo estar al lado de Israel ni aunque nos apoye ni aunque no me guste el islam (ni las demás religiones).
1
K
18
#24
ElenaCoures1
¿Era de ERC no?
Bueno, aun será, supongo
1
K
18
#16
davidvsgoliat
Nunca fue una buena persona.
0
K
11
#15
exeware
Esta zumbada diciendo que no hay genocidio porque nunca hubo tanto palestino
0
K
9
#18
DayOfTheTentacle
#15
vivos o muertos?
0
K
7
#22
sovieterrimo
Con la cantidad suficiente de dinero esa bruja defendería a quien fuese.
0
K
7
#21
nospotfer
Lo que sorprende es que no nos sorprendiéramos antes.
Lo que me gustaría saber cómo esta clase de seres infrahumanos llegan a tener acceso a medios de comunicación. Seguro que no es casualidad.
0
K
6
#4
Ganpalo
Claro claro, se muestra crítica y es porque la han untado...
3
K
-18
#6
ThePato
#4
la alternativa es que es una nazi
0
K
8
Ver toda la conversación (
25
comentarios)
