edición general
19 meneos
82 clics
El programa Artemis es un sin sentido

El programa Artemis es un sin sentido  

00:00:00 Introducción
00:00:57 ¿como funciona una agencia gubernamental?
00:05:38 Historia de la NASA antes de Artemis
00:12:43 El problema con los contratistas
00:16:30 El CEO de Boeing se lleva palos
00:21:55 Aqui termina la paliza
00:25:00 Comparación de arquitecturas: Delta V
00:35:45 ¿por qué no construir una Orión mejor?
00:41:13 La estafa de Lunar Gateway
00:50:27 El problema del HLS
01:00:00 Mi conclusión

| etiquetas: nasa , artemis , sls , apolo , boeing , sobrecostes , retrasos
13 6 0 K 104 astronomia
9 comentarios
13 6 0 K 104 astronomia
HeilHynkel #1 HeilHynkel *
Estos dos apartados son brutales, cuenta como funciona el lobby del armamento de USA.

00:00:57 ¿como funciona una agencia gubernamental?
00:16:30 El CEO de Boeing se lleva palos

El resto, muy interesante todo si te gustan esas cosas que vuelan de un astro a otro.
0 K 18
ayatolah #2 ayatolah
Si es un video de Astrofriki, hay meneo.
(Igual que si es de Daniel Marín)
3 K 42
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

Lo es, lo es ... :roll:
0 K 18
roker #4 roker
Me pirra el tema pero no puedo verme un video de una hora. :-(

Meneo, pero que alguien me haga un resumen porfi.
0 K 10
HeilHynkel #5 HeilHynkel
#4

El objetivo de la NASA es seguir gastando pasta del contribuyente (con la complicidad de los contratistas)
0 K 18
placeres #6 placeres
#5 No, las ORDENES a la NASA es gastar el dinero del contribuyente en proyectos inútiles, a cambio de poder usar las sobras para hacer ciencia.
0 K 11
HeilHynkel #7 HeilHynkel
#6

Si no lo has visto, te recomiendo que veas el repaso que le mete el senador al CEO de Boeing ... mete miedo.
0 K 18
alcama #9 alcama
#4 Nunca fuimos a la Luna. Nunca iremos a la Luna
1 K -3
plutanasio #8 plutanasio
El video que tiene sobre el apagón es muy bueno.

www.youtube.com/watch?v=pO8Mv4wo0uk
0 K 17

menéame