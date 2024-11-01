El programa Artemis es un sin sentido  

00:00:00 Introducción
00:00:57 ¿como funciona una agencia gubernamental?
00:05:38 Historia de la NASA antes de Artemis
00:12:43 El problema con los contratistas
00:16:30 El CEO de Boeing se lleva palos
00:21:55 Aqui termina la paliza
00:25:00 Comparación de arquitecturas: Delta V
00:35:45 ¿por qué no construir una Orión mejor?
00:41:13 La estafa de Lunar Gateway
00:50:27 El problema del HLS
01:00:00 Mi conclusión
| etiquetas: nasa , artemis , sls , apolo , boeing , sobrecostes , retrasos
El resto, muy interesante todo si te gustan esas cosas que vuelan de un astro a otro.
(Igual que si es de Daniel Marín)
Lo es, lo es ...
Meneo, pero que alguien me haga un resumen porfi.
El objetivo de la NASA es seguir gastando pasta del contribuyente (con la complicidad de los contratistas)
Si no lo has visto, te recomiendo que veas el repaso que le mete el senador al CEO de Boeing ... mete miedo.
