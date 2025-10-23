Los profesores sin la formación obligatoria empiezan a aterrizar en los institutos

No solo ocurre ya en la Comunidad de Madrid. Según la Federación que agrupa a las sociedad de profesores de matemáticas de toda España, esas contrataciones irregulares se están produciendo en Baleares, Catalunya y en la Comunitat Valenciana. Su presidente, Julio Rodríguez, lo corrobora: "No puede ser que año tras año sigamos pensando que estamos en una situación de emergencia. Las administraciones tienen que tomar medidas o por lo menos sentarse a pensar en medidas para que esta situación se solucione".