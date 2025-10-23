Los profesores sin la formación obligatoria empiezan a aterrizar en los institutos

No solo ocurre ya en la Comunidad de Madrid. Según la Federación que agrupa a las sociedad de profesores de matemáticas de toda España, esas contrataciones irregulares se están produciendo en Baleares, Catalunya y en la Comunitat Valenciana. Su presidente, Julio Rodríguez, lo corrobora: "No puede ser que año tras año sigamos pensando que estamos en una situación de emergencia. Las administraciones tienen que tomar medidas o por lo menos sentarse a pensar en medidas para que esta situación se solucione".
El problema que tienen, es que no puede subir el sueldo solo de los profes de informatica, tecnología, matemáticas y claro subirle a todos el sueldo como que no les apetece es mucha pasta, y todos sabemos que no quiere gastar más en la educación de nuestro hijos, mejor que la pagamos nosotros.
Hace años ya que Tecnologia la puede dar un profe de biología, osea que la cosa viene de muy lejos.