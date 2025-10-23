edición general
Los profesores sin la formación obligatoria empiezan a aterrizar en los institutos

No solo ocurre ya en la Comunidad de Madrid. Según la Federación que agrupa a las sociedad de profesores de matemáticas de toda España, esas contrataciones irregulares se están produciendo en Baleares, Catalunya y en la Comunitat Valenciana. Su presidente, Julio Rodríguez, lo corrobora: "No puede ser que año tras año sigamos pensando que estamos en una situación de emergencia. Las administraciones tienen que tomar medidas o por lo menos sentarse a pensar en medidas para que esta situación se solucione".

#4 Icelandpeople
Habrá que subir más los precios del alquiler...
Pyrefox #1 Pyrefox
si no encuentran... igual hay que pagarles mas
#2 tobruk1234
#1 Hay esta el problema por el que no encuentran profesores de matematicas o de cualquier otra materia en que pagan una mierda y claro la peña eso de ser un esclavo por 1000€ o menos lo llevan mal.
Pyrefox #3 Pyrefox
#2 Son unos 2200 netos lo que cobran, es una vida relativamente tranquila, pero el salario es muy bajo comparado con los 4000 o mas que puedes llegar a cobrar fuera como gente de STEM.
#7 omega7767
#3 vida tranquila .... creo que los datos no dicen eso
#5 Jjota
Son 2000 netos, no 2200, al menos en Cataluña, pero esta claro que no es suficiente si quieren profesores tendran que pagarlos, y si no tendran las sobras.
El problema que tienen, es que no puede subir el sueldo solo de los profes de informatica, tecnología, matemáticas y claro subirle a todos el sueldo como que no les apetece es mucha pasta, y todos sabemos que no quiere gastar más en la educación de nuestro hijos, mejor que la pagamos nosotros.
Hace años ya que Tecnologia la puede dar un profe de biología, osea que la cosa viene de muy lejos.
Pyrefox #6 Pyrefox
#5 Si podrian, con alguno de esos complementos con los que suben por funciones extra o meritos extra. Asi es como lo hacen por ejemplo para que segun las funciones te puedan pagar mas, por ejemplo si eres tutor o jefe de estudios, de dept etc Pues igual pero para carreras en baja oferta.
