Los profesores mantienen la huelga indefinida después de que Conselleria les ofrezca 75 euros mensuales brutos más en 2029

La propuesta de subida de retribuciones, que les ha hecho Mari Carmen Ortí, de palabra, ha sido de ir incrementado los salarios de los docentes, año a año, hasta llegar a los 75 euros brutos más al mes, en 2029. Tres de los sindicatos se han levantado automáticamente de la mesa de negociación y el resto ha decidido quedarse para seguir negociando otros asuntos, como la reducción de la carga burocrática. Los cinco coinciden: la huelga indefinida sigue adelante. Consideran "decepcionante" e "indignante" la propuesta de Educación.