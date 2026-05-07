Los profesores mantienen la huelga indefinida después de que Conselleria les ofrezca 75 euros mensuales brutos más en 2029

La propuesta de subida de retribuciones, que les ha hecho Mari Carmen Ortí, de palabra, ha sido de ir incrementado los salarios de los docentes, año a año, hasta llegar a los 75 euros brutos más al mes, en 2029. Tres de los sindicatos se han levantado automáticamente de la mesa de negociación y el resto ha decidido quedarse para seguir negociando otros asuntos, como la reducción de la carga burocrática. Los cinco coinciden: la huelga indefinida sigue adelante. Consideran "decepcionante" e "indignante" la propuesta de Educación.
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Puestos a reirse en la cara de los profesores podrían haberles ofrecido un yogur caducado y un barreño con mierda.
Acabo de ver los sindicatos que se sientan a la mesa. No los conozco todos pero csif, anpe, ugt y ccoo son un nido de ratas que quita el sentío. A lo mejor no terminan tan lejos del yogur y el barreño. Aunque supongo que será para compartir.
No les auguro buen futuro a esos profesores con tamaña representación
vertical"sindical".
Si solo fuese pasta ya estaría todo el mundo trabajando hace meses. La reclamación principal es la falta de medios.