Profesor iraní de inglés ARREMETE contra la propaganda de una reportera del Times en una entrevista en directo en televisión [eng]  

Reproducimos el video completo y luego analizamos cómo los desafíos directos de Morandi, sus rápidos cambios de tema a hechos verificables y su enfoque inflexible transformaron la entrevista de una simple sesión de preguntas y respuestas en una confrontación que dejó al reportero visiblemente incómodo. Los momentos clave: la acusación de Morandi de que la cobertura occidental permite el bombardeo contra Irán, su cita de confirmaciones recientes para respaldar afirmaciones controvertidas y su contundente respuesta de que el estrecho de Ormuz...
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1) el profesor demuestra que la proclama de la periodista sobre que ella representa una opinión neutral sobre el conflicto es falsa porque ella se dedica a repetir la propaganda occidental y cambia de tema en cuanto descubre que su interlocutor ha desmontado la falacia que ella le presentaba
2) el profesor demuestra la hipocresía de los argumentos de la periodista sobre que el ataque a Irán era para defender a la población contra el régimen pues el ataque está matando a los… » ver todo el comentario
FALSO, la propia periodista dice en el video:
"Professor Muhammad Morandi is a professor of English literature at the University of Teheran"
mmarandi.com/?page_id=25
<< no es profesor de inglés si no científico nuclear >>
FALSO, es un académico del área de humanidades. Sus títulos son en literatura; realizó su doctorado en la Universidad de Birmingham analizando el orientalismo en la obra de Lord Byron.… » ver todo el comentario