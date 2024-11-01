Profesor iraní de inglés ARREMETE contra la propaganda de una reportera del Times en una entrevista en directo en televisión [eng]  

Reproducimos el video completo y luego analizamos cómo los desafíos directos de Morandi, sus rápidos cambios de tema a hechos verificables y su enfoque inflexible transformaron la entrevista de una simple sesión de preguntas y respuestas en una confrontación que dejó al reportero visiblemente incómodo. Los momentos clave: la acusación de Morandi de que la cobertura occidental permite el bombardeo contra Irán, su cita de confirmaciones recientes para respaldar afirmaciones controvertidas y su contundente respuesta de que el estrecho de Ormuz...