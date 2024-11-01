Se produce una explosión cósmica colosal sin precedentes que desafía las leyes de la astrofísica y que ningún científico sabe explicar

El espacio profundo nos acaba de enviar un mensaje que no sabemos leer. Recientemente, una explosión colosal conocida como GRB 250702B ha sacudido los cimientos de lo que creíamos saber sobre la muerte de las estrellas. Mientras que los estallidos de rayos gamma suelen durar apenas unos minutos, este evento se prolongó durante siete horas, desafiando todas las predicciones de la NASA y la comunidad científica internacional. Su duración extrema de 25,000 segundos (unas 7 horas) lo sitúa en una categoría física totalmente nueva.