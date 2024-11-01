Los problemas de los paneles metálicos de algunos A320 apuntan al proveedor español Sofitec Aero

Airbus anunció que, después de detectados los problemas de software en unos 6.000 aviones A320, se había descubierto un problema de calidad en los paneles metálicos de 68 aviones A320, que presentan un grosor incorrecto, fabricados por el proveedor español Sofitec Aero. Aunque la compañía asegura que la fuente del fallo ya está contenida y que los paneles recientes cumplen los requisitos, se están inspeccionando todas las aeronaves potencialmente afectadas.