Airbus soluciona el problema detectado en la familia A320, modificando casi 6.000 aviones en servicio

Airbus ha informado este lunes de que ya se han realizado las modificaciones necesarias en la mayoría de los casi 6.000 aviones de la familia A320 potencialmente afectados por un problema que podía hacer fallar los controles de vuelo. En concreto, el fabricante aeronáutico advirtió el pasado viernes de que, a raíz de un incidente, se había detectado que la intensa radiación solar podía corromper datos críticos para el funcionamiento de los controles de vuelo de los aviones A320 en servicio. Tras detectar este problema, Airbus pidió a los ...

u_1cualquiera #3 u_1cualquiera
Molaría que dieran información del patch que aplicaron. Siendo corrupción de datos por radiación solar y la rapidez de la solución me suena más a un corner case arreglado que a un nuevo software. La otra opción es que enviaran una caja de plomo mas gruesa :-)
Blackmoon #2 Blackmoon
Que rápidos...
