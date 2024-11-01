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El problema #1196 de Erdös llevaba 60 años sin resolverse. Un joven lo ha conseguido en 80 minutos con GPT-5.4

Tiene 23 años, se llama Liam Price y no tiene formación matemática avanzada. Aun así hace unos días abrió la web de problemas de Erdös, cogió uno al azar y lo pegó en ChatGPT. No sabía la historia del problema ni quién lo había intentado antes. Lo que recibió de vuelta parecía una solución correcta, y tras consultarlo con un amigo que estaba estudiando matemáticas, ambos se dieron cuenta de que podían tener entre manos algo especial.

| etiquetas: matemáticas , ia , joven
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1 comentarios
3 1 0 K 29 ciencia
#1 Chuache_cientifico
Si la historia es cierta, no lo ha conseguido "un joven en 80 minutos", lo ha conseguido ChatGPT en 80 minutos.

Una cosa es que entiendas el problema, tengas alguna idea, guíes al LLM en el proceso y llegues a una solución correcta, y otra es que cojas algo que ni entiendes, lo metas en un LLM, y copies el resultado.
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menéame