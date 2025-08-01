edición general
Es probable que no podamos arreglar las redes sociales (eng)

"El mecanismo [estructural] que produce estos resultados problemáticos es realmente sólido y difícil de resolver".

Asimismov
Y todo esto es para sostener la publicidad general y selectiva, un infierno capitalista.
janatxan
Podéis dejar de usarlas si tan mal están, de nada.
Connect
Totalmente cierto.

Un pequeño número de usuarios de alto perfil acapara la mayor parte de la atención e influencia, y los algoritmos diseñados para maximizar la interacción terminan simplemente amplificando la indignación y el conflicto, asegurando el dominio de los usuarios más ruidosos y extremistas, lo que aumenta aún más la polarización.
