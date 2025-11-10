Prisión preventiva para siete árbitros por apuestas... ¡y más de mil futbolistas investigados en Turquía!

Sigue el lío en la Superliga turca; un tribunal de Estambul ha decretado prisión preventiva paraMurat Özkaya, presidente del Eyüpspor y para siete árbitros que han sido acusados de "influir en los resultados" de competiciones deportivas, pero esto no es todo, sino que además, la Federación Turca ha trasladado al comité de disciplina a 1.204 futbolistaspor apuestas. Se trata de una medida "preventiva" que ha tomado la Federación. De esos más mil futbolistas, hay 27 que forman parte de la Superliga, de los cuales hay dos del Galatasaray, dos de