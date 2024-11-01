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“Prioridad nuclear del uranio ruso”: las promesas antirrenovables del PP y Vox en Aragón y Extremadura

El sesgo antirrenovable de los acuerdos del PP y Vox para gobernar en Extremadura y Aragón ha puesto en guardia al sector de las energías limpias. A la espera de otro posible pacto en Castilla y León, los acuerdos en materia de energía han pasado bastante desapercibidos tras la polvareda levantada por la llamada “prioridad nacional” en el acceso a los recursos públicos. Pero, sin que se hayan concretado todavía, han encendido las alarmas en todas las patronales consultadas.

| etiquetas: renovables , vox , aragón , cavernarios , negacionistas
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2 comentarios
7 2 0 K 91 actualidad
Io76 #1 Io76 *
Los regres vendepatrias de la derecha como siempre remando hacia atrás, en contra de los intereses de los españoles para agradar a sus amigos de las petroleras y eléctricas.
Sobrecogedor todo.  media
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XtrMnIO #2 XtrMnIO
Hacer que España sea dependiente de potencias extranjeras es completamente antipatriota.

Por eso yo a esta chusma los llamo españoloides y patriotoides.
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menéame