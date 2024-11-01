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La “prioridad nacional” pactada con Vox divide al PP: “Nos han colado un gol”

La “prioridad nacional” pactada con Vox divide al PP: “Nos han colado un gol”

Los detalles de la negociación entre el PP y Vox en Extremadura y Aragón permanecen bajo siete llaves porque todavía pervive el pacto de silencio entre ambos partidos, enfrascados aún en sacar adelante un tercer acuerdo, el de Castilla y León. Pero durante semanas Génova insistió en que las conversaciones no estaban atascadas en ningún escollo programático, sino que el retraso obedecía solo a una estrategia de dilación de Vox. Así que la controvertida “prioridad nacional” que ha aparecido en los acuerdos no supuso un gran tira y afloja, aunque

| etiquetas: división , pp , prioridad , nacional , vox
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3 comentarios
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#1 kaos_subversivo
Venderian el pais por un gobierno, que no se hagan los dignos
3 K 51
Cuñado #2 Cuñado
#1 Y por mucho menos.
1 K 21
yoma #3 yoma
No os hagáis las víctimas, si estabais deseando tomar esas decisiones pero sin parecerlo. :troll:
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menéame