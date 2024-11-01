Los principales ejecutivos de chips Chinos afirman que la alternativa a ASML es "pequeña, fragmentada y débil" y piden un esfuerzo nacional para invertir en la fabricación de chips [EN]

Los ejecutivos de semiconductores más importantes de China hicieron un llamamiento público esta semana para un esfuerzo nacional consolidado para construir una alternativa doméstica al gigante de litografía holandés ASML. El dominio de ASML se basa en una cadena de suministro de más de 5000 subcontratistas, junto con décadas de datos de fabricación a gran escala. Ninguna ingeniería inversa puede replicar esto rápidamente. Si bien es cierto que las empresas chinas han logrado avances significativos.