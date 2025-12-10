La princesa Sofía de Suecia aparece en los papeles de Epstein: sus encuentros, confirmados por la Casa Real

Según documentos filtrados y publicados por el medio 'DN', una financiera sueca, con amplias conexiones en el mundo de los negocios, habría mostrado fotografías de Sofia Hellqvist a Epstein, sugiriendo que podía ser interesante conocerla. En los registros judiciales, se informa de que la princesa se reunió con Epstein en varias ocasiones, algo que ha confirmado la Casa Real sueca, aunque no se han ofrecido detalles sobre la naturaleza o el contexto de estos encuentros.