Prince adivinó la era del streaming y los podcasts... y fracasó

Entre 2001 y 2006, Prince gestionó su propia página web, el NPG Music Club, donde compartía música inédita directamente con sus seguidores y contenido de audio diverso, como programas de radio, lo que hoy consideraríamos pódcast. Era un servicio de suscripción que costaba unos 8 euros mensuales o 100 anuales. Es decir, de alguna manera se adelantó también a Bandcamp y a Netflix.
| etiquetas: prince , streaming , podcast
EDIT: A un amigo se le ocurrió un negocio de copias de seguridad en remoto. Ahora es viable, pero no lo era cuando las conexiones eran vía módem de 56K y podías tardar 12 horas en transmitir lo que se podía grabar en 1 hora en una cinta. Después de muchos números no tiró adelante.