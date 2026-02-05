edición general
Prince adivinó la era del streaming y los podcasts... y fracasó

Entre 2001 y 2006, Prince gestionó su propia página web, el NPG Music Club, donde compartía música inédita directamente con sus seguidores y contenido de audio diverso, como programas de radio, lo que hoy consideraríamos pódcast. Era un servicio de suscripción que costaba unos 8 euros mensuales o 100 anuales. Es decir, de alguna manera se adelantó también a Bandcamp y a Netflix.

Llegar el primero no siempre supone tener éxito

EDIT: A un amigo se le ocurrió un negocio de copias de seguridad en remoto. Ahora es viable, pero no lo era cuando las conexiones eran vía módem de 56K y podías tardar 12 horas en transmitir lo que se podía grabar en 1 hora en una cinta. Después de muchos números no tiró adelante.  media
#2 Cierto. hay que acertar con el tiempo y modo para poder implementarlo.
Si fracasó no adivinó.
Estoy convencido de que muchos de nosotros hemos tenido ideas que luego se han materializado, pero es que hay que acertar con el momento y lo más importante de todo es tener los recursos para poder desarrollar esa idea.
